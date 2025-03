Un club belge a particulièrement eu les faveurs de Rudi Garcia : "Je tiens à les féliciter"

Rudi Garcia va-t-il avoir un petit chouchou parmi les clubs de Jupiler Pro League ? Le sélectionneur a en tout cas sélectionné trois joueurs du Club de Bruges, qu'il a nommément félicité pour son travail.

Depuis sa nomination en tant que sélectionneur des Diables Rouges, on a vu Rudi Garcia à plusieurs reprises dans les stades de Pro League. Et au vu de sa première sélection, le Français a clairement aimé ce qu'il voyait.

"J'ai vu beaucoup de matchs en Belgique. Je tenais à voir tous les Belges sélectionnables évoluant en Jupiler Pro League", entamait Garcia sur le sujet, avant de féliciter le Club de Bruges, qui place trois joueurs dans la sélection - Brandon Mechele, Hans Vanaken et Maxim De Cuyper.

Bruges félicité par Rudi Garcia

"Un grand bravo à eux pour leur parcours magnifique en Champions League. Même à 10 à Aston Villa, ils ont montré de la personnalité, et c'est en partie grâce aux joueurs présents avec nous", se réjouit le sélectionneur des Diables Rouges, qui a tout de même un mot pour le reste du championnat.

"J'ai également assisté entre autres aux demi-finales de Coupe entre l'Antwerp et Anderlecht. Certains joueurs, notamment des jeunes, ont vraiment progressé", pointe-t-il. "Le football belge a besoin de ça, comme il a besoin de Bruges qui fait un beau parcours en Champions League, de Genk qui est en tête en ce moment".

L'entraîneur fédéral a également l'air d'être un grand fan du système de Play-offs... qui vit ses dernières heures. "J'ai hâte d'assister aux Play-offs, qui permettront aux joueurs de ne disputer que des matchs de haut niveau. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise idée d'arrêter", sourit Garcia. "Mais en attendant, ce sera très bien de voir les meilleurs clubs belges et les joueurs belges s'exercer au plus haut niveau, comme en Europe".