C'est officiel : Adriano Bertaccini est un joueur du RSC Anderlecht !

C'était attendu pour ce vendredi, et cela n'a pas manqué : Adriano Bertaccini est officiellement un joueur du RSC Anderlecht. Il signe au Lotto Park pour quatre saisons.

Alors que les supporters du RSC Anderlecht sont probablement encore en gueule de bois après la terrible élimination subie des oeuvres du BK Häcken en Europa League ce jeudi, leur club leur met du baume au coeur. L'arrivée d'Adriano Bertaccini (24 ans) a en effet été officialisée par le Sporting ce vendredi soir.

Voilà plusieurs jours que ce transfert ne faisait aucun doute, et Bertaccini avait lui-même fait ses adieux au STVV plus tôt dans la journée. Le RSCA a donc confirmé la nouvelle : l'attaquant carolo signe jusqu'en 2029 au Lotto Park. Les Mauves ont dépensé un montant estimé à plus de 5 millions d'euros pour s'offrir l'ex-Canari.

Bertaccini peut-il relativiser Anderlecht ?

"Avec Adriano Bertaccini, nous recrutons un attaquant polyvalent qui correspond parfaitement au profil recherché. Il est Belge, connaît le championnat et présente de bonnes statistiques. En plus de ses qualités de buteur, il apporte du caractère et un excellent état d'esprit, se donnant toujours 100% sur le terrain. Grâce à sa polyvalence, il offre aussi des options tactiques supplémentaires au coach", déclare Olivier Renard, directeur sportif du RSC Anderlecht, sur le site officiel du club.

Bertaccini, qui portera le n°91 à Anderlecht, a démarré la saison en fanfare avec STVV. Monté au jeu, il a inscrit un but et délivré une passe décisive, tout en ayant un pied dans un troisième but, permettant aux Trudonnaires de battre La Gantoise.

Les Mauve & Blanc espéreront maintenant que cette nouvelle recrue pourra amener un peu de dynamisme à la ligne offensive avec ses buts, ses assists et sa polyvalence. L'élimination au BK Häcken a prouvé que c'était probablement nécessaire pour éviter de nouvelles désillusions...