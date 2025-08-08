📷 Alors que son avenir est toujours incertain, Dries Mertens était au Lotto Park ce jeudi

Dries Mertens était à Bruxelles ce jeudi soir. Le Diable Rouge est venu regarder les Mauves alors qu'on ne sait toujours pas si sa carrière est réellement définitivement terminée.

Dries Mertens était présent au Lotto Park pour assister à la rencontre entre Anderlecht et le Sheriff Tiraspol ce jeudi. Il a pu regarder la victoire 3-0 des Mauves au troisième tour préliminaire de la Conference League.

L'ancien Diable Rouge est pour le moment toujours sans club. On ignore toujours si sa carrière se poursuivra ou s'il raccrochera définitivement les crampons.

Les déclarations de sa compagne laissent planer le doute malgré qu'il avait exprimé ceci dans une vidéo où il s'adressait à Marek Hamsik avec qui il participait à un match de gala : "J’ai arrêté le football mais je chausserai mes crampons une dernière fois rien que pour toi."

Katrin Kerkhofs a calmé le jeu récemment au micro d'Het Laatste Nieuws. "Notre vie pourrait être complètement différente dans quelques mois. Cela dépendra surtout de Dries," a-t-elle avancé dans un premier temps.

Avant de poursuivre : "Beaucoup de gens pensent qu’il a arrêté avec 100 % de certitude, mais ce n’est pas vrai. La réponse honnête est : nous ne savons pas. Lorsque Dries a quitté Galatasaray, il a senti que, comme beaucoup de footballeurs, il devait soudainement faire ses adieux. Mais cela l’a beaucoup affecté et je lui ai dit : 'Laisse la porte ouverte. Vois ce qui t’attend cet été, et si c’est quelque chose de cool, qui sait ? Alors, il arrête ? Nous verrons bien. Nous en déciderons à la fin de l’été.'"