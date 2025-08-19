Après un début de saison très réussi, le KV Malines perd un titulaire important

C'est officiel : Rafik Belghali quitte le KV Malines. Titulaire depuis le début de la saison, il laissera un grand vide Derrière les Casernes.

Le KV Malines perd un pilier. Le club Sang & Or a en effet officialisé le départ de son arrière droit Rafik Belghali (23 ans), qui signe en faveur du Hellas Vérone, en Serie A. Il s'y est engagé jusqu'en juin 2029. Malines aurait, selon Het Laatste Nieuws, touché 2 millions d'euros pour son latéral.

Belghali, né à Louvain, a été formé à Saint-Trond, au PSV ou encore à Zulte Waregem avant de rejoindre les équipes de jeunes de Lommel en 2019. C'est avec le Lommel SK qu'il a fait ses débuts professionnels, disputant 48 matchs (7 buts, 3 assists) et décrochant son transfert pour la D1A.

KV Mechelen en Hellas Verona hebben een akkoord bereikt over de transfer van Rafik Belghali. 🤝



Na 50 wedstrijden in Geel en Rood vervolgt de flankverdediger nu zijn carrière bij het Italiaanse Hellas Verona.



Buona fortuna, Rafik! Grazie di tutto. 🇮🇹 pic.twitter.com/yonErfwtt2 — KV Mechelen (@kvmechelen) August 19, 2025

En 2023, il signe donc au KV Malines, où il disputera 50 matchs (3 buts, 3 passes décisives) et s'imposera comme un titulaire important la saison passée.

Rafik Belghali, s'il dispose de la nationalité belge, a été appelé par l'équipe nationale algérienne U23, sans jamais jouer. En mai dernier, il soulignait que la Belgique ne disposait pas beaucoup d'options à son poste ; la fédération suivra certainement son évolution en Italie.

Pour Malines, c'est une grosse perte, car cette saison aussi, Belghali était un titulaire important, ayant disputé l'intégralité des deux premiers matchs de la saison. Il a été remplacé à l'heure de jeu contre Gand - pour le préserver en vue d'un transfert ?