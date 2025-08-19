Quatre candidats pour remplacer Romelu Lukaku chez les Diables Rouges : qui saura saisir sa chance ?

Le verdict est sévère pour Romelu Lukaku. Le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges (89 buts) doit subir une opération pour une blessure musculaire et sera absent pendant au moins trois mois. Il manquera ainsi les prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Sa blessure laisse un grand vide. Romelu Lukaku a été pendant des années la certitude absolue en pointe de l’attaque des Diables. Désormais, Rudi Garcia doit chercher des alternatives dans une sélection plus réduite que jamais, puisque Big Rom ne devrait faire son retour en équipe nationale qu'au mois de mars, alors que les qualifications pour le Mondial seront terminées.

Loïs Openda doit enfin saisir sa chance

Le premier nom logique qui surgit est celui de Loïs Openda. L’attaquant du RB Leipzig s’est imposé ces dernières saisons comme un habitué de la sélection. Il figurait déjà sur la liste de Rudi Garcia et semble se désigner comme le remplaçant naturel de Romelu Lukaku.

Openda attend depuis longtemps sa véritable percée sous le maillot des Diables Rouges. Avec onze titularisations depuis ses débuts en 2022, il a eu des occasions, mais était souvent dans l’ombre de Lukaku, et associer les deux n'a pas souvent porté ses fruits. Aujourd’hui, il n’y a plus de retour en arrière : Openda sera le premier choix de Garcia à Vaduz contre le Liechtenstein, le 4 septembre.

Lucas Stassin : ambitieux et en quête de transfert

La blessure de Lukaku pourrait également ouvrir des portes à d’autres joueurs. Lucas Stassin, attaquant à Saint-Étienne, peut désormais rêver à voix haute. Il cherche depuis le début de l'été un transfert afin d’augmenter ses chances de participer à la Coupe du Monde. La nouvelle concernant Lukaku accentue probablement cette pression pour passer à un niveau supérieur.

Stassin a déjà montré de belles choses en France, mais il lui reste encore à franchir un palier. Un club offrant plus de visibilité augmenterait considérablement ses chances pour la sélection de septembre.

Romeo Vermant : maintenir sa place de titulaire au Club

Une autre jeune option est Romeo Vermant. L'attaquant de 20 ans du Club de Bruges a réalisé une bonne préparation et semble prêt à faire ses preuves cette saison en Jupiler Pro League. Quelques buts en août et septembre pourraient immédiatement attirer l’attention de Garcia.

Vermant possède le bon mélange d’audace juvénile et de bagage technique. Sa polyvalence en attaque constitue également un atout. Sa sélection serait une surprise, mais Garcia a déjà indiqué être ouvert aux jeunes qui se font remarquer. Il devra néanmoins rivaliser avec Tresoldi et Nilsson à Bruges pour se faire une place.

Michy Batshuayi : une certitude, mais désormais remplaçant

Outre les jeunes talents, une option expérimentée reste disponible : Michy Batshuayi. L’attaquant de 30 ans évolue à l’Eintracht Francfort, mais est actuellement surtout remplaçant. Il sera donc crucial pour lui d’obtenir du temps de jeu ou de conclure un transfert.

S’il retrouve régulièrement du temps de jeu et de la réussite devant le but, Batshuayi peut devenir le remplaçant expérimenté dont Garcia aura besoin. Il connaît bien l’équipe, a souvent marqué en tant que remplaçant par le passé et reste un joueur fiable dans les moments de crise.

Le choix de Garcia se portera probablement sur Openda comme premier attaquant, mais les semaines à venir seront déterminantes pour savoir qui pourra se positionner derrière lui. Des jeunes comme Stassin et Vermant savent que c’est leur chance de se montrer, tandis que Batshuayi doit impérativement retrouver du temps de jeu dans son club. Reste l'option Christian Benteke, auteur de 8 buts en 19 matchs de MLS et de 23 buts en 30 matchs de championnat la saison dernière, qui ne semble pas privilégiée.