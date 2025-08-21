C'est signé ! Merveille Bokadi se relance à quelques encablures de Sclessin

Après un an sans club, Merveille Bokadi cherchait désespérément chaussure à son pied. Il se relance du côté d'Eupen.

Merveille Bokadi avait vécu une dernière saison tourmentée au Standard, avec plusieurs mises à l'écart. Mais ce n'était encore rien comparé à ce qui allait suivre. L'international congolais a vécu la galère pendant un an.

Sans club, il a tenté de se garder en bonne forme, avec les moyens du bord. En hiver, il a même intégré l'entraînement de Dender, sans que la collaboration se poursuivre. Mais cette période est maintenant derrière lui : Bokadi est désormais à nouveau sous contrat.



Comme révélé en exclusivité ce midi, l'ancien déménageur du Standard se relance à Eupen. L'Alliance a officialisé ce soir la collaboration avec le joueur pour la saison à venir.

Une polyvalence qui pourrait rendre de fiers services

Merveille Bokadi apportera sa robustesse, ses surprenantes sorties de balle et son expérience dans les Cantons de l'est. Si la greffe prend et qu'il parvient à se refaire une santé, cela pourrait permettre à Eupen de vivre une saison plus sereine que la précédente.

Mais comme avec Nicolas Gavory, lui aussi arrivé au Kehrweg cet été, l'état de forme reste une inconnue. Il ne manque en tout cas plus que Colins Fai, Konstantinos Laifis et Zinho Vanheusden pour reformer la défense du Standard 2019/2020.