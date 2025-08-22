Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/08: Stassin - Mboup - Servais

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Stassin - Mboup - Servais

Un temps pisté par le Standard, le Namurois Mathis Servais évoque son avenir à Beveren

Après un début de compétition sans faute, le SK Beveren se déplace ce samedi sur la pelouse du RWDM Brussels pour le choc de la troisième journée de la Challenger Pro League. Forts de deux victoires en deux rencontres, les Waeslandiens espèrent conserver leur bilan parfait. (Lire la suite)

Le successeur de Nikola Storm ? Malines cible un ancien espoir du Standard et du RWDM

Malines se cherche toujours du renfort en attaque. Le KV cible désormais un ancien ailier du RWDM, également passé par le Standard. (Lire la suite)

🎥 Non, ce n'est pas une théorie du complot : la vidéo fumante qui dessine l'avenir de Lucas Stassin

Lucas Stassin n'a toujours pas quitté Saint-Etienne. Mais il devrait bien signer à Lens, qui a démarré le teasing du tranfert. (Lire la suite)