📷 Le maillot de la Belgique prévu pour la Coupe du Monde 2026 a fuité

Le maillot domicile de la Belgique en vue du prochain Mondial a fuité. Le site bien connu pour faire fuiter des maillots, Footy Headlines, a dévoilé à quoi il devrait ressembler.

La tunique est rouge avec un motif en forme de diable et des flammes mais aussi des détails dorés et noirs. Quant au sponsor sur celle-ci, il s'agit sans surprise à nouveau d'Adidas.

Un short et des chaussettes noirs, avec une alternative en jaune devraient compléter l'équipement. La vareuse devrait être disponible à la vente dès novembre 2025.

Une qualification à assurer pour le Mondial 2026

Ce maillot devrait être porté par les hommes de Rudi Garcia lors de la prochaine Coupe du Monde. Mais avant cela, ils devront valider leur qualification. Dans un groupe composé de la Macédoine du Nord, du Pays de Galles, du Kazakhstan et du Liechtenstein, les Diables Rouges devraient s'en sortir, mais en football rien n'est jamais acquis.

La prochaine trêve aura lieu en septembre prochain. La Belgique se déplacera au Liechtenstein le 4 septembre avant de recevoir le Kazakhstan le 7 septembre au Lotto Park.

Avec seulement deux matchs disputés, la Belgique est actuellement troisième du groupe J. La Macédoine du Nord et le Pays de Galles, qui ont déjà disputé quatre rencontres, sont placés devant au classement. Le Kazakhstan et le Liechtenstein, qui ont disputé trois matchs, sont quatrième et cinquième. Voici le classement complet ci-dessous.