📷 Le maillot de la Belgique prévu pour la Coupe du Monde 2026 a fuité

📷 Le maillot de la Belgique prévu pour la Coupe du Monde 2026 a fuité
Deviens fan de Belgique! 2600

Le maillot domicile de la Belgique en vue du prochain Mondial a fuité. Le site bien connu pour faire fuiter des maillots, Footy Headlines, a dévoilé à quoi il devrait ressembler.

La tunique est rouge avec un motif en forme de diable et des flammes mais aussi des détails dorés et noirs. Quant au sponsor sur celle-ci, il s'agit sans surprise à nouveau d'Adidas.

Un short et des chaussettes noirs, avec une alternative en jaune devraient compléter l'équipement. La vareuse devrait être disponible à la vente dès novembre 2025.

Une qualification à assurer pour le Mondial 2026

Ce maillot devrait être porté par les hommes de Rudi Garcia lors de la prochaine Coupe du Monde. Mais avant cela, ils devront valider leur qualification. Dans un groupe composé de la Macédoine du Nord, du Pays de Galles, du Kazakhstan et du Liechtenstein, les Diables Rouges devraient s'en sortir, mais en football rien n'est jamais acquis.

La prochaine trêve aura lieu en septembre prochain. La Belgique se déplacera au Liechtenstein le 4 septembre avant de recevoir le Kazakhstan le 7 septembre au Lotto Park.

Avec seulement deux matchs disputés, la Belgique est actuellement troisième du groupe J. La Macédoine du Nord et le Pays de Galles, qui ont déjà disputé quatre rencontres, sont placés devant au classement. Le Kazakhstan et le Liechtenstein, qui ont disputé trois matchs, sont quatrième et cinquième. Voici le classement complet ci-dessous.

 Groupe A T P G P P B =
1. Allemagne Allemagne 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Irlande du Nord Irlande du Nord 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Luxembourg Luxembourg 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Slovaquie Slovaquie 0 0 0 0 0 0-0 0
Voir les rencontres
 Groupe B T P G P P B =
1. Kosovo Kosovo 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Suède Suède 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Suisse Suisse 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Slovénie Slovénie 0 0 0 0 0 0-0 0
Voir les rencontres
 Groupe C T P G P P B =
1. Grèce Grèce 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Biélorussie Biélorussie 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Ecosse Ecosse 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Danemark Danemark 0 0 0 0 0 0-0 0
Voir les rencontres
 Groupe D T P G P P B =
1. France France 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Azerbaïdjan Azerbaïdjan 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Ukraine Ukraine 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Islande Islande 0 0 0 0 0 0-0 0
Voir les rencontres
 Groupe E T P G P P B =
1. Bulgarie Bulgarie 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Espagne Espagne 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Georgie Georgie 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Turquie Turquie 0 0 0 0 0 0-0 0
Voir les rencontres
 Groupe F T P G P P B =
1. Hongrie Hongrie 0 0 0 0 0 0-0 0
2. Irlande Irlande 0 0 0 0 0 0-0 0
3. Portugal Portugal 0 0 0 0 0 0-0 0
4. Arménie Arménie 0 0 0 0 0 0-0 0
Voir les rencontres
 Groupe G T P G P P B =
1. Finlande Finlande 4 7 2 1 1 5-5 0
2. Pays-Bas Pays-Bas 2 6 2 0 0 10-0 10
3. Pologne Pologne 3 6 2 0 1 4-2 2
4. Lituanie Lituanie 3 2 0 2 1 2-3 -1
5. Malte Malte 4 1 0 1 3 0-11 -11
Voir les rencontres
 Groupe H T P G P P B =
1. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3 9 3 0 0 4-1 3
2. Autriche Autriche 2 6 2 0 0 6-1 5
3. Roumanie Roumanie 4 6 2 0 2 8-4 4
4. Chypre Chypre 3 3 1 0 2 3-4 -1
5. Saint-Marin Saint-Marin 4 0 0 0 4 1-12 -11
Voir les rencontres
 Groupe I T P G P P B =
1. Norvège Norvège 4 12 4 0 0 13-2 11
2. Israël Israël 3 6 2 0 1 7-6 1
3. Italie Italie 2 3 1 0 1 2-3 -1
4. Estonie Estonie 4 3 1 0 3 5-8 -3
5. Moldavie Moldavie 3 0 0 0 3 2-10 -8
Voir les rencontres
 Groupe J T P G P P B =
1. Macédoine Macédoine 4 8 2 2 0 6-2 4
2. Pays de Galles Pays de Galles 4 7 2 1 1 10-6 4
3. Belgique Belgique 2 4 1 1 0 5-4 1
4. Kazakhstan Kazakhstan 3 3 1 0 2 3-4 -1
5. Liechtenstein Liechtenstein 3 0 0 0 3 0-8 -8
Voir les rencontres
 Groupe K T P G P P B =
1. Angleterre Angleterre 3 9 3 0 0 6-0 6
2. Albanie Albanie 4 5 1 2 1 4-3 1
3. Serbie Serbie 2 4 1 1 0 3-0 3
4. Lettonie Lettonie 3 4 1 1 1 2-4 -2
5. Andorre Andorre 4 0 0 0 4 0-8 -8
Voir les rencontres
 Groupe L T P G P P B =
1. République tchèque République tchèque 4 9 3 0 1 9-6 3
2. Croatie Croatie 2 6 2 0 0 12-1 11
3. Montenegro Montenegro 3 6 2 0 1 4-3 1
4. Iles Féroë Iles Féroë 3 3 1 0 2 3-4 -1
5. Gibraltar Gibraltar 4 0 0 0 4 2-16 -14
Voir les rencontres

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

"Il ne faut évidemment pas tout jeter à la poubelle" : Philippe Albert se montre mesuré après la défaite du Standard

14:20
Déjà 6 points rapportés : le RFC Liège a-t-il déniché son nouvel Adriano Bertaccini ?

Déjà 6 points rapportés : le RFC Liège a-t-il déniché son nouvel Adriano Bertaccini ?

14:00
Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

Joël Ordoñez continue son pressing pour rejoindre l'OM : il était présent au centre sportif de Bruges ce matin

13:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Romero - Gambor - Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Romero - Gambor - Fofana

13:00
Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses" Réaction

Un match référence et un transfert surprise à la RAAL : "Il risque d'être un fameux poison pour les défenses"

13:20
Un joueur du Club de Bruges futur coéquipier de... Neymar au Brésil ?

Un joueur du Club de Bruges futur coéquipier de... Neymar au Brésil ?

13:00
🎥 Lob raté de Dendoncker, arrêt décisif en fin de match : Courtois change de rôle au Real, mais reste impérial

🎥 Lob raté de Dendoncker, arrêt décisif en fin de match : Courtois change de rôle au Real, mais reste impérial

12:40
"Le grand n'importe quoi des familles-agents" : le dossier Malick Fofana en stand-by... à cause de son père ?

"Le grand n'importe quoi des familles-agents" : le dossier Malick Fofana en stand-by... à cause de son père ?

10:00
🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"

🎥 L'une des phases houleuses du week-end : carte rouge ou non ? "Tout est un peu contre nous"

12:20
1
Le Standard a-t-il vendu un futur Diable Rouge ? Rudi Garcia l'a certainement à l'oeil

Le Standard a-t-il vendu un futur Diable Rouge ? Rudi Garcia l'a certainement à l'oeil

11:40
1
Cinq mois plus tard, les grands débuts de Killian Sardella avec Besnik Hasi à Anderlecht ?

Cinq mois plus tard, les grands débuts de Killian Sardella avec Besnik Hasi à Anderlecht ?

11:20
1
Burgess tape du poing sur la table avant de retrouver Anderlecht : "Il faut être honnête..." Réaction

Burgess tape du poing sur la table avant de retrouver Anderlecht : "Il faut être honnête..."

10:45
Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus

Changement de sélection pour Matthieu Epolo ? Le gardien du Standard en sait (un peu) plus

11:00
Départ de Gand annulé pour une blessure... inexistante ? "Quelque chose s'est passé en coulisses"

Départ de Gand annulé pour une blessure... inexistante ? "Quelque chose s'est passé en coulisses"

10:30
L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

L'adaptation éclair de Noë Dussenne à Louvain : "C'est comme si je jouais avec un roc à mes côtés"

09:30
📷 "On le vendra 60 millions" : Nathan Ngoy bluffe la France dès ses débuts avec Lille

📷 "On le vendra 60 millions" : Nathan Ngoy bluffe la France dès ses débuts avec Lille

09:00
🎥 "Je l'ai répété des milliers de fois, ça m'agace" : la frustration claire de Malines après la défaite à l'Antwerp

🎥 "Je l'ai répété des milliers de fois, ça m'agace" : la frustration claire de Malines après la défaite à l'Antwerp

08:30
Accord personnel trouvé : Nikola Stulic va intégrer les plus grosses ventes de l'histoire de Charleroi

Accord personnel trouvé : Nikola Stulic va intégrer les plus grosses ventes de l'histoire de Charleroi

08:00
Fin de mercato mouvementée au Club de Bruges : Chrístos Tzólis finalement en route vers un départ en Premier League ?

Fin de mercato mouvementée au Club de Bruges : Chrístos Tzólis finalement en route vers un départ en Premier League ?

07:40
Mons et Meux éliminés, une P1 qualifiée : les résultats du 5e tour de la Croky Cup et les affiches du 6e tour

Mons et Meux éliminés, une P1 qualifiée : les résultats du 5e tour de la Croky Cup et les affiches du 6e tour

07:20
"Nous sommes prêts à rivaliser avec le top" : César Huerta se confie sur Anderlecht Interview

"Nous sommes prêts à rivaliser avec le top" : César Huerta se confie sur Anderlecht

07:00
Un joueur belge en route vers La Liga ?

Un joueur belge en route vers La Liga ?

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Mara - Sylla - Lammens

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/08: Mara - Sylla - Lammens

22:40
Bonne nouvelle : un néo-Diable Rouge a fait son retour après une blessure

Bonne nouvelle : un néo-Diable Rouge a fait son retour après une blessure

23:00
Anderlecht veut s'offrir un joueur transféré pour 12 millions d'euros l'an dernier

Anderlecht veut s'offrir un joueur transféré pour 12 millions d'euros l'an dernier

22:40
2
🎥 Alexis Saelemaekers déçu après la défaite de l'AC Milan : "C'est une chose sur laquelle nous devons travailler plus"

🎥 Alexis Saelemaekers déçu après la défaite de l'AC Milan : "C'est une chose sur laquelle nous devons travailler plus"

22:20
L'AC Milan ne veut plus de Victor Boniface : voici ce qui s'est passé

L'AC Milan ne veut plus de Victor Boniface : voici ce qui s'est passé

22:00
Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union Analyse

Des Loups omniprésents, avec Lahssaini en chef de meute : les notes de la RAAL contre l'Union

21:20
2
La direction du Standard tape du poing sur la table après la défaite des Rouches face au Cercle de Bruges

La direction du Standard tape du poing sur la table après la défaite des Rouches face au Cercle de Bruges

21:40
Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL Analyse

Burgess infranchissable, Rodriguez au four et au moulin : les notes de l'Union contre la RAAL

21:00
Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

Personne pour sortir de la mêlée : l'Union contrariée par la tenaille louviéroise

20:31
David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

David Bates donne des nouvelles de sa blessure : "J'ai hâte de retrouver Sclessin, là où est ma place"

20:45
Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

Le Carolo Youssuf Sylla en passe de trouver une porte de sortie ?

20:00
Un cadre du Standard pourrait bientôt signer une prolongation de contrat

Un cadre du Standard pourrait bientôt signer une prolongation de contrat

19:30
"Tu ne sais jamais ce qui peut arriver" : un cadre de l'Antwerp s'exprime sur un possible départ

"Tu ne sais jamais ce qui peut arriver" : un cadre de l'Antwerp s'exprime sur un possible départ

19:00
🎥 Le VAR a changé la décision de Van Driessche : Dennis Praet méritait-il rouge lors d'Antwerp - Malines ?

🎥 Le VAR a changé la décision de Van Driessche : Dennis Praet méritait-il rouge lors d'Antwerp - Malines ?

18:30

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 04/09 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 04/09 Turquie Turquie
Slovaquie Slovaquie 04/09 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 04/09 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 04/09 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 04/09 Espagne Espagne
Lituanie Lituanie 04/09 Malte Malte
Moldavie Moldavie 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 05/09 France France
Danemark Danemark 05/09 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 05/09 Croatie Croatie
Grèce Grèce 05/09 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 05/09 Kosovo Kosovo
Italie Italie 05/09 Estonie Estonie
Islande Islande 05/09 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 05/09 Suède Suède
Lettonie Lettonie 06/09 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 06/09 Andorre Andorre
Autriche Autriche 06/09 Chypre Chypre
Irlande Irlande 06/09 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 06/09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Arménie Arménie 06/09 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie 06/09 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved