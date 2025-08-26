Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

OHL a lancé sa saison avec une victoire sur la pelouse de Dender. Les Louvanistes reçoivent le Standard le weekend prochain, et se sont renforcés entre-temps.

Oud-Heverlee Leuven avait très mal commencé la saison sous David Hubert, et stagnait à la dernière place du classement. Ce weekend, les Louvanistes ont cependant laissé Dender sur place en allant s'y imposer (0-1).

Le weekend prochain, OHL reçoit le Standard et va donc vouloir enchaîner. Pour l'occasion, un nouveau joueur pourrait faire ses débuts. Lukasz Lakomy (24 ans) a en effet été prêté à Louvain par les Young Boys de Berne pour la saison à venir.

Lakomy était arrivé en 2023 à Berne contre 1,4 million d'euros. International polonais U21, il a disputé 74 matchs en deux saisons pour le club suisse depuis sa signature. La saison passée, Lakomy était titulaire régulier en D1 suisse.

Un milieu de terrain axial qui arrive donc pour être important à OHL, ce dont se réjouit le CEO louvaniste Frédéric Van den Steen. "Lukasz est un milieu gaucher polyvalent avec un grand potentiel. Il couple une excellente mentalité à beaucoup d'ambition et une grande envie de se montrer", déclare-t-il sur le site officiel d'OHL.

"Il amène aussi beaucoup d'expérience à Louvain, ayant déjà joué des matchs d'Europa League et de Champions League. Nous sommes convaincus qu'il peut être un élément clé pour réaliser nos ambitions sportives", conclut Van den Steen.