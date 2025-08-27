Un déplacement de 12.000km pour l'Union Saint-Gilloise ou Bruges ? Personne ne voudra affronter le Kairat Almaty

Le Kairat Almaty a créé la sensation ce mardi en éliminant le Celtic Glasgow aux tirs au but. Le club kazakh participera pour la première fois de son histoire à la Ligue des Champions.

Les préliminaires de la Champions League ont réservé leur lot de surprises et de belles histoires cet été. Ainsi, ce mardi, trois clubs se sont qualifiés pour la phase de ligue de la C1 pour la première fois de leur histoire : le Pafos FC, Bodo/Glimt et le Kairat Almaty.

C'est l'exploit de ces derniers qui ont fait sensation : le club kazakh a éliminé le prestigieux Celtic Glasgow aux tirs au but (après un double 0-0). Triste semaine pour le football écossais si ce soir, comme on l'espère, le Club de Bruges finit le travail face aux Rangers. Grande soirée, cependant, pour le football kazakh.

La dernière fois qu'un club du Kazakhstan disputait la Ligue des Champions, c'était en 2015-2016, il y a dix ans donc : le FK Astana était versé dans le groupe C avec Benfica, l'Atlético Madrid et le Galatasaray. Le club de la capitale était alors le premier club kazakh à atteindre ce stade de la compétition.

Un voyage aux confins de... l'Asie centrale

Mais pourquoi la qualification du Kairat Almaty, club de la plus grande ville et capitale économique du pays, fait-elle encore plus parler d'elle ? Probablement pour la situation géographique d'Almaty, située à la frontière du Kirghizistan et à quelques centaines de kilomètres à peine... de la Chine. Plus encore qu'Astana, Almaty est une ville d'Asie centrale, et la ville la plus orientale de l'histoire de la C1.

L'Union (et le Club Bruges s'il se qualifie) pourrait en effet, si elle est versée dans le groupe du Kairat, devoir effectuer un incroyable déplacement d'environ... 12.000km aller-retour. C'est à peu près aussi long qu'un vol pour New York, par exemple.

L'Union ou Bruges par -20 degrés au Kazakhstan ?

En 2015-2016, le FK Astana avait pleinement mis à profit cette situation géographique épuisante pour ses adversaires. Le petit poucet était en effet resté invaincu en trois matchs à domicile (2-2 contre Benfica et le Galatasaray, 0-0 contre l'Atlético). Le championnat kazakh se dispute en été et en est actuellement à 20 journées pour la saison 2025. Car en hiver, et même en automne, la météo peut être terrible, avec des températures descendant sous zéro dès octobre et atteignant fréquemment les -20 en décembre-janvier.

Le nouveau format de la Ligue des Champions implique que des matchs se joueront également en janvier. Lors du déplacement d'Anderlecht au RFS (Riga) la saison passée, certains employés du club s'inquiétaient de l'état de leur pelouse et des conditions météorologiques pour leur match européen de janvier, période à laquelle le club ne joue habituellement pas ; le Kairat Almaty aura le même souci, en pire.

Mais pourquoi le Kazakhstan est-il membre de l'UEFA ?

Certains se demanderont pourquoi les clubs kazakhs évoluent au sein de l'UEFA, et non pas de l'AFC, la confédération asiatique. Cela n'a pas toujours été le cas : le Kazakhstan a déménagé footballistiquement d'Asie en Europe en 2002, comme le lui permettent ses 10 à 15% de territoire situés géographiquement en Europe (comme Israël, l'Arménie, la Géorgie ou encore la Turquie qui ont également le choix).

Sportivement, ce choix, qui implique également l'équipe nationale, est assez logique, même si le Kazakhstan aurait peut-être déjà pu se rapprocher d'une participation en Coupe du Monde s'il était resté en AFC. Et ça, ce seront nos Diables Rouges qui le regretteront en novembre prochain, lors de leur déplacement piégeux à Astana...