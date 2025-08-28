Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Liongola - Ramazani - Lammens - Kandouss

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Liongola - Ramazani - Lammens - Kandouss

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

Ismaël Kandouss n'est plus un Buffalo. L'ancien défenseur de l'Union Saint-Gilloise, en manque de temps de jeu, signe au Maroc. (Lire la suite)

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Le club bruxellois a officialisé ce jeudi matin la prolongation de Jordi Liongola. Son contrat, qui portait initialement jusqu'en 2027, est ainsi prolongé jusqu'en 2029. (Lire la suite)

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Écarté à Leeds United, Largie Ramazani passe sa visite médicale à Valence en vue d'un prêt. Il n'a disputé aucune minute cette saison en Premier League. (Lire la suite)

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Après l'humiliante élimination en Coupe face à Grimsby Town, club de quatrième division, les appels à recruter un nouveau gardien résonnent plus fort que jamais à Manchester United. (Lire la suite)