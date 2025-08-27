Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Carrasco - Seys - Simic

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Carrasco - Seys - Simic

La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

Anderlecht s'envole aujourd'hui pour Athènes afin de disputer le tour préliminaire européen décisif. Dans la sélection figure Jan-Carlo Simić, récemment gêné par une légère blessure au genou, mais désormais opérationnel. Reste toutefois la question de sa situation concernant un transfert. (Lire la suite)