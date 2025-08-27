Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Carrasco - Seys - Simic
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Carrasco - Seys - Simic
La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić
Anderlecht s'envole aujourd'hui pour Athènes afin de disputer le tour préliminaire européen décisif. Dans la sélection figure Jan-Carlo Simić, récemment gêné par une légère blessure au genou, mais désormais opérationnel. Reste toutefois la question de sa situation concernant un transfert. (Lire la suite)
Photo: © photonews
Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League
Le Club de Bruges n'a pas une minute de répit. Après les feuilletons Jashari et Ordonez, voilà que Joaquin Seys attire l'attention. (Lire la suite)
Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises
Yannick Carrasco pourrait revenir à l'Atletico Madrid. Après deux saisons à Al-Shabab, l'ailier belge souhaiterait retrouver l'Europe (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 26/08