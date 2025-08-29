Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/08: Ramazani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/08: Ramazani
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ramazani

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Écarté à Leeds United, Largie Ramazani passe sa visite médicale à Valence en vue d'un prêt. Il n'a disputé aucune minute cette saison en Premier League. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 28/08

Un tirage difficile ? Le CEO du Club de Bruges se montre ambitieux

07:40
07:20
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

07:20
🎥 Un joueur de l'Union exulte pour une raison bien particulière lors du tirage de la Ligue des Champions

07:00
Le KRC Genk valide son ticket pour l'Europa League malgré... une défaite

06:30
📷 "Nous avons b*isé vos mères dans les quartiers rouges" : la banderole aux mots insultants des fans de l'AEK Athènes

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Balikwisha - Dailly - Kandouss

22:00
Kevin De Bruyne va faire son retour dans le stade de Manchester City

22:30
Anderlecht ne s'est même pas donné les moyens d'y croire et ne disputera pas l'Europe cette saison

21:59
OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp pour rejoindre un club étranger

22:00
Un joueur du Standard de retour prématurément d'un prêt à l'étranger

21:40
Un ancien Diable Rouge fait l'éloge du Club de Bruges : "Cela paraît normal, mais ça ne l'est pas"

21:20
Deux clubs belges au programme : voici les adversaires du Bayern de Vincent Kompany en Ligue des Champions

21:00
Une saison galère déjà annoncée pour Charleroi et d'autres clubs de Pro League ? Un ancien Diable Rouge est clair

20:40
Hein Vanhaezebrouck encense plusieurs joueurs du Club de Bruges : "Je suis fan"

20:20
Un ancien talent d'Anderlecht continue son périple et signe dans un nouveau club

20:00
OFFICIEL : un joueur du RFC Liège part en prêt dans un autre club mais continuera à s'entraîner avec les Sang et Marine

19:40
Voici les adversaires de l'Union SG et du Club de Bruges en Ligue des Champions

19:10
Un achat superflu ? Anderlecht veut déjà prêter une nouvelle recrue

19:00
Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

18:30
Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

18:00
En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

17:30
Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

17:00
Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

16:30
Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

16:00
Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

15:40
Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

15:20
L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

15:00
Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

13:00
Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

12:40
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 20:45 STVV STVV
KV Malines KV Malines 30/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 30/08 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 30/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 31/08 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
