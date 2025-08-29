Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/08: Ramazani

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Ramazani

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Écarté à Leeds United, Largie Ramazani passe sa visite médicale à Valence en vue d'un prêt. Il n'a disputé aucune minute cette saison en Premier League. (Lire la suite)