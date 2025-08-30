Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Dolberg - Cordaro - Bares

OFFICIEL : la KAS Eupen s'offre un nouveau milieu de terrain avec de l'expérience en Ligue 1

C'est officiel, la KAS Eupen s'est renforcé avec Gabriel Barès. Le milieu de terrain suisse évoluait la saison dernière à Burgos, en deuxième division espagnole. (Lire la suite)

OFFICIEL : une personnalité iconique du RAEC Mons a remis sa démission

Un homme iconique et énormément apprécié au RAEC Mons a décidé de quitter le club. Alessandro Cordaro, qui était coach de l'équipe B, mais aussi adjoint dans le staff de l'équipe de D1 ACFF, a démissionné. (Lire la suite)

Kasper Dolberg au Celtic ? Deux obstacles freinent le transfert

Le grand club écossais du Celtic a jeté son dévolu sur Kasper Dolberg, mais les négociations avec le RSC Anderlecht s'avèrent compliquées. Deux problèmes majeurs freinent le transfert. (Lire la suite)