Le Club de Bruges et l'Union défieront le Bayern de Kompany : "ça rend le match spécial"

Le Bayern Munich se prépare à affronter Bruges et l'Union en Ligue des champions. Pour le directeur sportif Max Eberl, le football belge mérite du respect.

"On sait qu’en Belgique, on joue bien au football. Nous avons suivi l’Union et Bruges de près ces dernières années", a déclaré Max Eberl à Monaco, au micro de VTM Nieuws. Pour Vincent Kompany, entraîneur du Bayern, ce sera une rencontre particulière. "J’ai entendu Vincent dire qu’il existe une forte rivalité entre Bruges et Anderlecht. Cela rend évidemment le match spécial", a ajouté Eberl.

Eberl rappelle qu’en Ligue des champions, il n’existe pas de match facile. "La saison passée, nous avons vu face au Feyenoord à quel point chaque rencontre peut être compliquée. Nous devrons rester concentrés pour atteindre nos objectifs", a-t-il expliqué.



Lire aussi… Fin de parcours pour Anderlecht : la presse grecque n'épargne pas les Mauves

La Ligue des champions comme rêve

La pression sur Kompany reste importante. "Nous sommes le Bayern Munich, gagner est notre devoir", affirme Eberl. "Mais nous savons que nous avons de solides adversaires, et ce respect, nous l’avons, tout comme Vincent. Nous voulons gagner la Coupe d’Allemagne, être à nouveau champions et, bien sûr, nous rêvons de la Ligue des champions."

L’effectif du Bayern n’est pas totalement bouclé. Cette semaine, Kompany a parlé avec Uli Hoeness (président d’honneur) de l’arrivée éventuelle de recrues.

Eberl confirme que le Bayern reste actif sur le marché des transferts. "Nous aimerions faire quelque chose sur le plan offensif", reconnaît-il. "Le marché reste ouvert quatre jours, nous verrons bien ce qui se passera."