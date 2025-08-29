Marqué comme rarement : les mots de Roberto Martinez pour la conférence de presse la plus dure de sa carrière

Le Portugal a annoncé aujourd'hui sa sélection pour le rassemblement de septembre. Mais le pays n'a toujours pas la tête au football après la tragique disparition de Diogo Jota.

Il devait être de ce rassemblement : après l'avoir toujours sélectionné depuis son arrivée, Roberto Martinez a dévoilé aujourd'hui sa première liste sans Diogo Jota. Au Portugal, l'émotion est encore vive, cela s'est logiquement ressenti en conférence de presse.

Car plus que l'absence de Rafael Leao dans les 23 joueurs appelés, c'est forcément l'ancien attaquant de Liverpool qui était dans toutes les têtes aujourd'hui encore. La voix grave, Roberto Martinez a pris la parole avec une photo de Jota en arrière-plan.

Pour toujours avec la sélection

"Il continuera d'être à nos côtés et sera une force supplémentaire pour remplir nos objectifs. Nous le porterons dans nos coeurs. Nous allons gagner pour Diogo, pour son frère, André, et, comme toujours, pour tous les Portugais", a expliqué notre ancien sélectionneur.

Martinez a précisé qu'il n'avait pas sélectionné 23 jours, mais bien "23 plus un, qui est Diogo Jota (...) Il voulait gagner la Coupe du Monde et nous sommes ici pour réaliser ce rêve".

Contrairement à Liverpool, la sélection n'a pas retiré le numéro 21 de Diogo Jota. Il a été réattribué à Ruben Neves, ancien ami et coéquipier. Un hommage mené à la demande de la famille du joueur, qui connaissait la proximité entre les deux hommes.