Qui pour remplacer Lukaku ? Philippe Albert n'a aucun doute : "Lui, et personne d'autre"

Muzamel Rahmat
Qui pour remplacer Lukaku ? Philippe Albert n'a aucun doute : "Lui, et personne d'autre"
Rudi Garcia dévoile ce vendredi sa liste avec un grand doute en attaque. Sans Lukaku, blessé, les options se réduisent.

Ce vendredi, Rudi Garcia dévoilera sa liste pour les prochains matchs de la Belgique. Une annonce très attendue, surtout pour un poste devenu un vrai casse-tête : l’attaque. Sans Romelu Lukaku qui s'est blessé lors d'un match amical avec Naples.

Romeo Vermant est blessé, Loïs Openda peine à lancer sa saison et Lucas Stassin est freiné par la Ligue 2 avec Saint-Étienne. Trois noms qui auraient pu prétendre, mais qui n’offrent pas de garanties immédiates.

Dans l’émission La Tribune, Philippe Albert a tranché : pour lui, il n’y a pas débat. "Je n’en vois qu’un seul. Il fera mouche deux fois sur trois sur les occasions qu’il aura. On va faire le jeu dans ces matchs, on sera souvent dans le rectangle adverse. Pour moi, c’est Michy Batshuayi et personne d’autre. Il les mettra au fond."

D’autres options sont évoquées, comme Adriano Bertaccini, mais Albert coupe court. "Ce n’est pas un pur 9. Il a besoin d’espace, et il n’y en aura pas." Les alternatives existent mais ne collent pas au profil recherché.

Albert glisse un nom plus 'inattendu', mais au milieu de terrain. "Si on mène 0-4 contre le Liechtenstein, ce serait l’occasion parfaite pour voir ce qu’il vaut (Charles Vanhoutte)", note-t-il.

Belgique
Philippe Albert

