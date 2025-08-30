"Une occasion en or pour lui de reprendre confiance" : l'absence de Lukaku avec la Belgique redistribue les cartes

Avec Seys, Penders et Vanhoutte sélectionnés par Rudi Garcia, Johan Boskamp se dit satisfait et pense qu'Openda peut profiter de l'absence de Lukaku.

Le sélectionneur Rudi Garcia a dévoilé vendredi sa liste pour la prochaine trêve internationale. On retrouve quelques nouveaux visages, comme Joaquin Seys, Mike Penders et Charles Vanhoutte.

"Un bon choix. C’est mérité, surtout pour Vanhoutte et Seys", a déclaré Johan Boskamp dans Het Belang van Limburg. "Pour Penders, je ne peux pas trop me prononcer, si ce n’est que je place Strasbourg un cran en dessous de Genk sur le plan sportif. Il aurait mieux fait de rester encore un an."

Penders devait retourner à Chelsea, qui ne voulait plus le prêter à Genk. Finalement, tout se termine bien pour le gardien. Garcia a décidé de rappeler Michy Batshuayi, un choix qui a surpris pas mal de monde sur les réseaux sociaux.

"C’est une surprise, car on l’avait un peu perdu de vue ces dernières années", commente Boskamp. Depuis février, Batshuayi joue à l’Eintracht Francfort, où il a inscrit trois buts en 12 matches.

"Avec la blessure de Lukaku, c’est surtout une occasion en or pour Openda de reprendre confiance avec les Diables Rouges. Surtout face à des adversaires plus faibles comme le Liechtenstein et le Kazakhstan", conclut Boskamp.