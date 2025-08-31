Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Après le RB Leipzig, c'est au tour du PSV de s'intéresser à Mario Stroeykens. Anderlecht doit vendre et ne peut pas garder certains joueurs.

Le champion des Pays-Bas pourrait devoir préparer le départ de Joey Veerman, très suivi par Brentford. En cas de départ, le PSV devra vite agir pour le remplacer, même si le club souhaite le garder.

Selon De Telegraaf, Mario Stroeykens figure en haut de la liste, tout comme Gustavo Hamer de Sheffield United. Les deux joueurs étaient suivis par le PSV, mais les discussions n’avaient pas abouti.

Anderlecht se retrouve dans une position délicate. Le club veut absolument vendre Stroeykens, mais le temps presse. Le mercato se termine lundi à minuit aux Pays-Bas.

Le PSV n’a pas de temps à perdre. Les dirigeants du club veulent éviter un trou au milieu de terrain si Veerman s’en va.

Éliminé de la Conference League, Anderlecht a besoin d’argent. Vendre Stroeykens devient presque une nécessité, mais pas à n’importe quel prix.