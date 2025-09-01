📷 Michy Batshuayi en costume, Malick Fofana présent malgré sa blessure : les Diables Rouges arrivent à Tubize

Les Diables Rouges étaient attendus au Proximus Basecamp de Tubize ce lundi après-midi. Plusieurs visages ont déjà été aperçus.

En ce début de mois de septembre, la Belgique disputera deux rencontres qualificatives en vue de la Coupe du Monde 2026. Les joueurs belges se déplaceront d'abord à Vaduz où ils y affrontent le Liechtenstein ce jeudi. Ensuite, les hommes de Rudi Garcia recevront le Kazakhstan au Lotto Park ce dimanche.

Plusieurs joueurs ont déjà été aperçus à leur arrivée au centre d'entraînement. Jérémy Doku, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Arthur Theate ou encore Matz Sels sont notamment présents.

Michy Batshuayi est également arrivé à Tubize pour son retour en équipe nationale. Fidèle à son style, l’avant-centre est apparu en costume-cravate noir, chemise blanche, casquette assortie et lunettes. Une nouvelle entrée remarquée pour celui qui ne manque jamais d’afficher son goût pour la mode.

À noter que Malick Fofana est également arrivé au centre. Sorti blessé hier lors du match de l'OL contre l'OM, il est encore incertain pour les deux rencontres. Il devrait certainement effectuer une constatation de sa blessure à la cheville et ensuite voir s'il est mieux pour lui de rentrer à Lyon ou s'il peut rester.

Cité sur le départ du côté des Rangers, Nicolas Raskin est également à Tubize. Pour rappel, son futur à Ibrox reste flou suite à des problèmes internes.









