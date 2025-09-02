"En tant que Belges, nous devons être au sommet" : Jérémy Doku affiche l'ambition des Diables Rouges

Ce mardi, Jérémy Doku a pris la parole en conférence de presse avant la prochaine rencontre des Diables Rouges. L'ailier a mis en avant la confiance transmise par le sélectionneur Rudi Garcia et estime que la Belgique doit de nouveau ambitionner les plus hauts sommets.

Alors que le mercato continue de rythmer l’actualité, les Diables Rouges se projettent déjà sur la prochaine trêve internationale. Ce mardi une conférence de presse était organisée, avec Jérémy Doku et Maxim De Cuyper face aux médias.

Premier à s’exprimer, l’ailier de Manchester City est revenu sur les premiers pas de Rudi Garcia à la tête de la sélection : "Il est très concentré sur nos points forts, il sait parfaitement dans quoi nous excellons et insiste là-dessus. Il y a aussi des points faibles, car la dernière période a été compliquée, mais il nous donne confiance. Nous devons aborder chaque match avec l’objectif de gagner."

Un message qui a de quoi rassurer les supporters. Le joueur de Manchester City a également pointé les difficultés rencontrées sous Domenico Tedesco : "En fin de parcours, nous perdions souvent. Et quand un footballeur perd des matchs, ça joue forcément sur la confiance."

Ambitieux, l’ailier ne cache pas ses intentions : "En tant que Belges, nous devons être au sommet. C’est mieux maintenant sous Garcia, nous voulons gagner et nous qualifier. Ensuite, on verra." Avec des paroles fortes et une volonté affirmée, le Diable Rouge entend aussi prouver sur le terrain qu’il peut être l’un des hommes forts de ce nouveau cycle.