"Je ne mens pas" : la surprenante confidence de Romelu Lukaku sur l'élimination de la Belgique lors du Mondial 2018

Romelu Lukaku s'est confié en exclusivité au micro de la RTBF à l'occasion des 20 ans de l'émission La Tribune. Le Diable Rouge est revenu sur l'élimination de la Belgique lors du Mondial 2018.

À la Coupe du Monde 2018, la Belgique n'a jamais été aussi proche de remporter un titre majeur. Les espoirs placés en l'équipe nationale grandissaient au fur et à mesure de la compétition tant le niveau de jeu proposé était bon.

Après avoir éliminé le Japon en huitième de finale dans un match fou (3-2) et le Brésil en quart de finale (1-2), les hommes de Roberto Martínez se sont frottés à l'équipe de France en demi-finale.

Lire aussi… Anderlecht fait une proposition surprenante à Romelu Lukaku alors que le club va mal en ce début de saison

On ne vous apprend évidemment rien en vous disant que tout ne s'est pas passé comme prévu pour les Diables Rouges. Samuel Umtiti a mis fin aux rêves de sacre de l'équipe nationale belge avec un but sur corner à la 51e minute de jeu (score final 1-0).

On n’a pas préparé les phases arrêtées...

Cette défaite est le plus grand regret des 20 dernières années de Romelu Lukaku : "La Coupe du monde 2018 : il fallait aller chercher ce titre."

"Qu’est-ce qui s’est passé ? On n’a pas préparé les phases arrêtées... Samuel Umtiti arrive au premier poteau, il met sa tête et c’est fini. Je ne suis pas là pour être ami avec tout le monde, je dis juste la vérité. Je ne mens pas," révèle le joueur belge.

