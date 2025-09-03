Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

Après avoir quitté prématurément l'entraînement des Diables Rouges à Tubize, Thibaut Courtois est réapparu avec le groupe à Vaduz.

Petite frayeur à Tubize pour les supporters des Diables Rouges. Thibaut Courtois avait quitté l’entraînement collectif plus tôt que prévu, sous les yeux du public. Le gardien belge boitait légèrement.

La RTBF avait confirmé que Courtois avait quitté l’entraînement plus tôt, un signe inquiétant avant le troisième match de qualification pour le Mondial 2026. Finalement, le portier du Real Madrid était présent à l’entraînement ce mercredi à Vaduz.



À la veille du match contre le Liechtenstein, il paraît remis de sa gêne et prêt à reprendre sa place dans les cages.

En conférence de presse, Rudi Garcia a dissipé tout doute. Le sélectionneur a confirmé que son gardien serait aligné jeudi soir.

Le Liechtenstein, dernier du groupe, n’a pas pris le moindre point dans ces qualifications. Même si l'adversaire a l'air d'être très faible, il ne faut pas crier victoire trop tôt.