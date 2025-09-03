Rudi Garcia a tranché : voici le capitaine "fixe" des Diables Rouges !

Avant Liechtenstein - Belgique, Rudi Garcia a annoncé une nouvelle très attendue. Le sélectionneur a ainsi dévoilé l'identité de son capitaine "définitif" : ce sera Youri Tielemans.

Depuis les départs de la sélection de Vincent Kompany et Eden Hazard, les Diables Rouges se sont un peu "cherchés" un capitaine digne de ce nom. Le brassard a même cristallisé les tensions durant l'ère Tedesco, avec cette fameuse "affaire Courtois" en partie liée au statut de capitaine accordé ou non à Thibaut Courtois ou Romelu Lukaku.

Malgré lui, Rudi Garcia devait donc gérer au mieux les conséquences de cette situation, et son choix de capitaine était très attendu. Lors de ses premiers matchs, le sélectionneur avait décidé de "faire tourner" le brassard, que Romelu Lukaku et Youri Tielemans avaient déjà porté.



Tielemans capitaine officiel des Diables Rouges

Cette fois encore, à Vaduz, à la veille de Liechtenstein-Belgique, c'est Tielemans qui était présent aux côtés du sélectionneur. Et il y avait une raison à cela. "Oui, Youri sera désormais le capitaine "définitif" des Diables Rouges. "Tout simplement parce qu'il fait l'unanimité, pas seulement au sein du staff mais chez ses coéquipiers".

Garcia a ensuite expliqué son choix : "Il fait très bien la jonction entre les anciens et les plus jeunes, il coche toutes les cases, comme on dit. Le brassard a tourné lors des quatre premiers matchs, et désormais, Youri sera le capitaine. Mais on a d'autres leaders très importants", nuance-t-il ensuite. "Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Thibaut Courtois, et bien sûr Romelu qui est absent. Ils seront très importants pour aider Youri dans sa tâche".

Youri Tielemans lui-même ne pouvait bien sûr pas cacher sa fierté. "C'est un honneur pour moi, il n'y a pas mieux dans la vie d'un footballeur que d'être capitaine de sa sélection. Je suis très fier et j'ai à coeur de mener à bien cette mission", entame-t-il. "Si je suis surpris ? C'est un grand mot. Comme le coach l'a dit, il y avait cinq choix possibles. Et ça ne changera pas grand chose à comment je me comporte. Il y a plus de leaders que celui qui porte le brassard, même si c'est une grande fierté".