Voici combien une victoire en match de qualification pour le Mondial 2026 rapporte aux Diables Rouges

En pleine préparation à Tubize avant d'affronter le Liechtenstein puis le Kazakhstan, les Diables Rouges font parler d'eux en dehors du terrain : leurs primes viennent d'être dévoilées. Chaque joueur touche 200 € par jour de rassemblement et 6.500 € bruts par victoire en qualification.

Les Diables Rouges sont actuellement à Tubize pour préparer les deux matchs de qualification pour la Coupe du monde prévus cette semaine. Ils affronteront d’abord le Liechtenstein, puis le Kazakhstan à Bruxelles.

Les joueurs de l’équipe nationale reçoivent également une indemnité pour leurs prestations. Het Laatste Nieuws a révélé es montants en question.

"Chaque Diable perçoit de toute façon une indemnité journalière brute de 200 euros lors d’une période internationale. Une victoire en match de qualification pour la Coupe du monde rapporte 6.500 euros bruts supplémentaires, un match nul 2.000 euros."

Toby Alderweireld précise que les primes étaient plus élevées par le passé : "Je sais que les montants étaient autrefois plus élevés, mais nous avions accepté une réduction afin que la Fédération puisse utiliser cet argent pour d’autres projets."

"À l’époque, la Fédération était en déficit, et cela ne nous réjouissait pas non plus. Elle a beaucoup investi dans le complexe de Tubize, mais en acceptant cette baisse, nous avons, en tant que joueurs, aussi apporté notre contribution", conclut-il.