Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Shiogai - Fofana

04/09: Shiogai - Fofana
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Shiogai - Fofana
Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver
Éblouissant contre Marseille, Malick Fofana confirme son excellent début de saison à Lyon. Resté cet été malgré l'intérêt de grands clubs, l'ailier belge attire l'attention de l'Inter Milan. (Lire la suite)
Photo: © photonews
Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas
Après le transfert lucratif de Kasper Dolberg à l'Ajax, Anderlecht se retrouve face à un vrai défi sportif. En perdant l'attaquant danois, les Mauves perdent à la fois leur meilleur buteur et une pièce maîtresse de leur attaque. (Lire la suite)
Malgré les efforts de Lierse, le successeur d'Euvrard est en route vers Dender
Sauf retournement de situation, le départ de Jay Shoffner de Lierse vers Dender ne serait plus qu'une question de temps. (Lire la suite)
