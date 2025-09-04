Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Shiogai - Fofana

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Shiogai - Fofana

Éblouissant contre Marseille, Malick Fofana confirme son excellent début de saison à Lyon. Resté cet été malgré l'intérêt de grands clubs, l'ailier belge attire l'attention de l'Inter Milan. (Lire la suite)