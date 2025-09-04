Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Shiogai - Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Shiogai - Fofana
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Shiogai - Fofana

Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver

Éblouissant contre Marseille, Malick Fofana confirme son excellent début de saison à Lyon. Resté cet été malgré l'intérêt de grands clubs, l'ailier belge attire l'attention de l'Inter Milan. (Lire la suite)

Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas
Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

Après le transfert lucratif de Kasper Dolberg à l'Ajax, Anderlecht se retrouve face à un vrai défi sportif. En perdant l'attaquant danois, les Mauves perdent à la fois leur meilleur buteur et une pièce maîtresse de leur attaque. (Lire la suite)

Malgré les efforts de Lierse, le successeur d'Euvrard est en route vers Dender

Sauf retournement de situation, le départ de Jay Shoffner de Lierse vers Dender ne serait plus qu'une question de temps. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 03/09

Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

11:00
Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

10:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Fofana - Shiogai

10:20
Éblouissant en Ligue 1, Malick Fofana est dans le viseur d'un grand club de Serie A pour cet hiver

10:20
10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10:00
La future star des Diables Rouges ? "Le meilleur joueur avec lequel j'ai travaillé. Pourtant, j'ai eu De Bruyne et Doku"

09:30
Le futur buteur d'Anderlecht ? Un jeune Japonais repéré aux Pays-Bas

09:00
Qui pour remplacer Romelu Lukaku ? "La Belgique devrait y réfléchir", prévient Emile Mpenza

08:30
Anderlecht a décidé : un talent de Neerpede sera vendu, un autre partira libre l'an prochain

08:00
Malgré les efforts de Lierse, le successeur d'Euvrard est en route vers Dender

07:40
La Gantoise alerte ses supporters après les débordements face à Bruges

07:20
Le transfert raté qui choque Genk : "J'ai failli tomber de ma chaise"

07:00
Le Patro Eisden frappé par une grosse sanction : un début de saison qui s'annonce compliqué

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Verschaeren - Doumbia - Pavlic

23:20
Une porte s'ouvre pour Verschaeren... mais veut-il vraiment partir ?

23:20
"Les plus capés de l'équipe devraient être capitaines" : Philippe Albert s'étonne du choix de Rudi Garcia

23:00
Plus de peur que de mal ? La bonne nouvelle pour Thibaut Courtois avant d'affronter le Liechtenstein

22:20
Le sens des affaires : l'Antwerp réussit un gros coup avec Doumbia

22:00
"Cher Anderlecht" : le message d'adieu de Kasper Dolberg aux supporters

21:40
La liste de l'Union Saint-Gilloise pour la Ligue des champions ne passe pas inaperçue

21:20
L'agent de Kasper Dolberg dévoile les dessous de son départ d'Anderlecht

21:00
La première de Seys et un duo souvent réclamé sous Tedesco ? La composition probable des Diables au Liechtenstein

20:40
Un ex-adjoint de l'Atlético Madrid débarque comme coach à l'Olympic Charleroi

20:20
L'heure d'Openda... ou plutôt un match pour Batshuayi ? Garcia s'exprime

19:40
Deux joueurs qu'Anderlecht voulait absolument recruter ont trouvé un nouveau défi ailleurs

20:00
Surprise totale : l'Union Saint-Gilloise annonce un renfort inattendu !

19:23
Dernier défi ou fin de carrière ? Ce champion du monde pourrait prendre une grande décision

19:00
"Le moindre but, c'est l'euphorie" : plongée dans le football au Liechtenstein, le prochain adversaire des Diables

18:40
Rudi Garcia a tranché : voici le capitaine "fixe" des Diables Rouges !

18:00
Mehdi Bayat pas tendre envers les opérateurs télécoms dans le dossier des droits TV : "C'est une prise d'otages"

18:20
Nouvelle prolongation à la RAAL : un cadre du club étend son contrat

17:30
Les supporters d'Anderlecht mettent déjà la pression sur le conseil d'administration

17:00
Senne Lammens critiqué ? Thibaut Courtois vole à son secours

16:30
"Je n'ai pas pu dormir quand j'ai appris que je pouvais rejoindre la Juventus" : les premiers mots de Loïs Openda en tant que joueur du club italien

16:00
"Ce serait beau" : Youri Tielemans évoque un possible retour à Anderlecht en fin de carrière

15:30
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase : comment le point de non-retour a été atteint entre Coucke et Vandenhaute

15:00

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 1-1 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 1-0 Standard Standard
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
