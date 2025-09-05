Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/09: Servais

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Servais

Tests médicaux prévus dans la journée : une ancienne piste du Standard pour succéder à Rob Schoofs

Malines se cherche un nouveau milieu de terrain depuis le départ de Rob Schoofs à l'Union. Le KV avance bien et devrait rapidement annoncer sa nouvelle recrue. (Lire la suite)