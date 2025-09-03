Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Stroeykens - Dimata - Doumbia - Rits
Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs
Anderlecht cherche toujours à se débarasser de plusieurs joueurs en cette fin de mercato. La situation de Mats Rits reste assez fermée. (Lire la suite)
L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League
Mahamadou Doumbia est en passe de quitter l'Antwerp pour Al-Ittihad. L'opération va rapporter très gros au Great Old. (Lire la suite)
Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions
Depuis deux ans, Landry Dimata évoluait en Turquie. Le voici qui change de crèmerie, avec une destination assez inattendue à la clé. (Lire la suite)
Anderlecht a brièvement repris espoir : un club a tenté d'attirer Mario Stroeykens en toute fin de mercato
En ce début de septembre, Mario Stroeykens est toujours un joueur d'Anderlecht. Les derniers mois ont été très difficiles à vivre pour lui. (Lire la suite)
