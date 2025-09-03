Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/09: Stroeykens - Dimata - Doumbia - Rits

Parti pour rester ? Une porte se referme pour Mats Rits, recalé par l'un de ses anciens clubs

Anderlecht cherche toujours à se débarasser de plusieurs joueurs en cette fin de mercato. La situation de Mats Rits reste assez fermée. (Lire la suite)

L'Arabie Saoudite a encore frappé : une arrivée à 19 millions d'euros en provenance de Pro League

Mahamadou Doumbia est en passe de quitter l'Antwerp pour Al-Ittihad. L'opération va rapporter très gros au Great Old. (Lire la suite)

Officiel : Landry Dimata s'offre un transfert surprenant et va découvrir la Ligue des Champions

Depuis deux ans, Landry Dimata évoluait en Turquie. Le voici qui change de crèmerie, avec une destination assez inattendue à la clé. (Lire la suite)