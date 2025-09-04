Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Pendant que les Diables Rouges s'imposaient au Liechtenstein, d'autres matchs se disputaient dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Petit tour d'horizon des résultats.

La principale surprise de la soirée nous vient de Slovaquie, avec la défaite de l'Allemagne à Bratislava. La première mi-temps a mis du temps à se décanter mais David Hancko a lancé les hostilités juste avant le repos.

Dos au mur, les Allemands ont tenté de réagir dans le deuxième acte, mais ont été pris à froid par le but du 2-0 dix minutes après la reprise. Une bien mauvaise opération puisqu'il s'agissait de l'entrée en lice de la Mannschaft dans un groupe à seulement quatre équipes.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Luxembourg d'Anthony Moris accueillait l'Irlande du Nord. L'ancien gardien de l'Union s'est distingué après seulement sept minutes en détournant un penalty d'Isaac Price. Malheureusement pour lui, les visiteurs ont tout de même marqué sur le rebond (7e, 0-1).

Les Luxembourgeois ont réagi en égalisant par Aiman Dardari à la demi-heure, avant de vivre un deuxième acte compliqué. L'Irlande du Nord a marqué dès la reprise et a porté le coup de grâce après l'heure de jeu, avec l'exclusion de Seid Korac (approché par le Standard cet été) et le 1-3 (qui sera le score final) dans la foulée.

La Roja en contrôle

De son côté, l'Espagne n'a pas tremblé en Bulgarie. La Roja n'a eu besoin que d'une mi-temps pour plier la rencontre en marquant trois buts grâce à Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella et Mikel Merino. Tuer la rencontre, c'est justement ce que n'ont pas su faire les Pays-Bas contre la Pologne. Les Oranje ont ouvert le score par Denzel Dumfries peu avant la demi-heure, ont continué à dominer dans le deuxième acte mais ont concédé l'égalisation sur une merveille de frappe signée Matty Cash, 1-1 score final.

Pour être complet, notons que la Lituanie et Malte ont partagé (1-1) à l'issue d'une rencontre terminée à 10 contre 10. La Turquie a également connu un exclu mais a fini par s'imposer dans la douleur en Géorgie (2-3). Un peu plus tôt dans la journée, le groupe des Diables Rouges avait également vu le Pays de Galles s'imposer par le plus petit écart au Kazakhstan.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Pologne
Pays-Bas

Plus de news

Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

Deux "MVP", mais aussi deux joueurs en échec : les cotes des Diables au Liechtenstein

23:00
Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

Lents au démarrage, les Diables Rouges finissent par dérouler au Liechtenstein

22:39
L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

L'ombre d'A-CAP toujours bien là au Standard : les inquiétantes révélations sur la reprise du club

22:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/09: Mitrovic - Varela - Puertas

21:20
De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

De quoi rassurer Rik De Mil ? Partage prolifique entre Charleroi et un autre club de Pro League

22:00
Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

Le Club de Bruges surpuissant, Anderlecht pas verni : le onze des transferts estivaux les plus chers de Pro League

21:40
Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

Certains en rêvaient à Anderlecht...et continueront à rêver : Aleksandar Mitrovic a trouvé son nouveau point de chute

21:20
Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

Un attaquant du Club de Bruges proche d'un transfert dans un autre club de Pro League ?

21:00
🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

🎥 Eden Hazard meilleur dribbleur que Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi ? Voici sa réponse

20:00
L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

L'Union inflige une lourde défaite à une équipe étrangère : les nouvelles recrues ont mis la main à la pâte

20:40
Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

Cela ne s'arrêtera donc jamais ? Un nouveau titulaire anderlechtois rejoint l'infirmerie

20:20
Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

Garcia a tranché entre Batshuayi et Openda, Theate revient, Raskin sur le banc : le onze des Diables est tombé

19:31
Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

Les arrêts d'Epolo n'ont pas suffi : les Diablotins douchés dans le temps additionnel

19:02
Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

18:01
Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

18:02
Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

Un transfert tardif finalement sur les rails ? Un indice de poids pour Mario Stroeykens

18:30
Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

Xavi Simons, star capricieuse ? La presse allemande révèle ses frasques hors terrain

17:30
Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

Le Standard de Liège s'impose en match amical face à une équipe étrangère

17:00
Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

Vanhaezebrouck est clair sur la non-sélection de ce Diable Rouge : "Il est écarté car en plein transfert, pourtant..."

16:40
Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

Qui est Kento Shiogai, l'attaquant japonais évoqué pour remplacer Kasper Dolberg à Anderlecht ?

16:20
1
Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

Un nouveau départ se profile au Sporting de Charleroi : Zan Rogelj va rejoindre un club étranger

16:00
Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

Anderlecht en pleine crise : Wouter Vandenhaute sera absent lors de la réunion décisive

15:30
Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

Nouvelle aventure pour Willian : l'ancien coéquipier d'Eden Hazard à Chelsea évoluera avec un ex-Anderlechtois

15:00
L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

L'Ajax le confirme : Rayane Bounida franchit une grande étape dans sa carrière

14:30
OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

OFFICIEL : nouveau départ confirmé à La Gantoise

14:00
OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

OFFICIEL : Cameron Puertas rejoint deux anciens unionistes dans un club de Bundesliga

13:40
"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

"Je suis étonné qu'il choisisse le désert" : le choix surprenant d'un talent de l'Antwerp

13:20
Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

Comme les supporters, l'horeca subit le blocage de DAZN : "La perte est énorme"

13:00
Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

Une semaine intense à Anvers : le projet de rachat d'un club de Challenger Pro League se concrétise

12:40
Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

Calendrier bouclé : les matchs reportés d'Anderlecht, Bruges et Genk enfin fixés

12:20
Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

Un poste reste le maillon faible des Diables Rouges : "Pas une option à ressayer"

12:00
Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

Les Diables Rouges en camp de vacances à Vaduz ? Pas vraiment, et voici pourquoi

10:40
Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

Coup dur pour un Diable qui espérait faire ses débuts : il sera absent face au Liechtenstein

11:20
Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

Freiné par les blessures, un ailier de l'Union Saint-Gilloise va changer d'air

11:40
Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

Jackers ou Mignolet ? La tension grandit, le Club de Bruges reste inflexible

11:00
4
10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10 millions par an : l'ancien buteur d'Anderlecht a trouvé un nouveau club

10:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 0-1 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 2-3 Turquie Turquie
Lituanie Lituanie 1-1 Malte Malte
Slovaquie Slovaquie 2-0 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 1-3 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 0-6 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 0-3 Espagne Espagne
Moldavie Moldavie 20:45 Israël Israël
Montenegro Montenegro 20:45 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 20:45 France France
Danemark Danemark 20:45 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 20:45 Croatie Croatie
Grèce Grèce 20:45 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 20:45 Kosovo Kosovo
Italie Italie 20:45 Estonie Estonie
Islande Islande 20:45 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 20:45 Suède Suède
Lettonie Lettonie 06/09 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 06/09 Andorre Andorre
Arménie Arménie 06/09 Portugal Portugal
Autriche Autriche 06/09 Chypre Chypre
Irlande Irlande 06/09 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 06/09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Lituanie Lituanie 06/09 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved