Moris frustre un ancien du Standard, l'Allemagne surprise : les autres résultats de la soirée

Pendant que les Diables Rouges s'imposaient au Liechtenstein, d'autres matchs se disputaient dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Petit tour d'horizon des résultats.

La principale surprise de la soirée nous vient de Slovaquie, avec la défaite de l'Allemagne à Bratislava. La première mi-temps a mis du temps à se décanter mais David Hancko a lancé les hostilités juste avant le repos.

Dos au mur, les Allemands ont tenté de réagir dans le deuxième acte, mais ont été pris à froid par le but du 2-0 dix minutes après la reprise. Une bien mauvaise opération puisqu'il s'agissait de l'entrée en lice de la Mannschaft dans un groupe à seulement quatre équipes.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Luxembourg d'Anthony Moris accueillait l'Irlande du Nord. L'ancien gardien de l'Union s'est distingué après seulement sept minutes en détournant un penalty d'Isaac Price. Malheureusement pour lui, les visiteurs ont tout de même marqué sur le rebond (7e, 0-1).

Les Luxembourgeois ont réagi en égalisant par Aiman Dardari à la demi-heure, avant de vivre un deuxième acte compliqué. L'Irlande du Nord a marqué dès la reprise et a porté le coup de grâce après l'heure de jeu, avec l'exclusion de Seid Korac (approché par le Standard cet été) et le 1-3 (qui sera le score final) dans la foulée.

La Roja en contrôle

De son côté, l'Espagne n'a pas tremblé en Bulgarie. La Roja n'a eu besoin que d'une mi-temps pour plier la rencontre en marquant trois buts grâce à Mikel Oyarzabal, Marc Cucurella et Mikel Merino. Tuer la rencontre, c'est justement ce que n'ont pas su faire les Pays-Bas contre la Pologne. Les Oranje ont ouvert le score par Denzel Dumfries peu avant la demi-heure, ont continué à dominer dans le deuxième acte mais ont concédé l'égalisation sur une merveille de frappe signée Matty Cash, 1-1 score final.

Pour être complet, notons que la Lituanie et Malte ont partagé (1-1) à l'issue d'une rencontre terminée à 10 contre 10. La Turquie a également connu un exclu mais a fini par s'imposer dans la douleur en Géorgie (2-3). Un peu plus tôt dans la journée, le groupe des Diables Rouges avait également vu le Pays de Galles s'imposer par le plus petit écart au Kazakhstan.