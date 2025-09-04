Quel onze pour les Diables contre le Liechtenstein ? Suivez le match en direct sur Walfoot

La Belgique doit faire respecter son rang ce jeudi soir à Vaduz. Mais qui sera aligné par Rudi Garcia ?

Il n'y a pas énormément de questions auxquelles les Diables Rouges pourront répondre ce soir à la faveur d'un déplacement chez le 204e mondial. Mais l'une d'elles est pour Rudi Garcia : qui sera titularisé contre le Liechtenstein ?

Pas de suspens entre les perches : le sélectionneur a officialisé que Thibaut Courtois serait titulaire à Vaduz, et était donc remis de la petite frayeur occasionnée à l'entraînement cette semaine. Devant lui, le duo Theate-De Winter devrait être privilégié à Mechele et Debast.



Seys aurait pu obtenir sa première titularisation, mais blessé, il devrait céder sa place à Maxim De Cuyper. À droite, Thomas Meunier est partant pour une nouvelle place dans le onze et semble avoir pris l'ascendant sur Castagne.

Le capitaine Tielemans jouera bien sûr aux côtés de Kevin De Bruyne, en 6 au vu de l'absence d'Onana. Devant eux, c'est Leandro Trossard qu'on attend dans le rôle de n°10.

Enfin, devant, Loïs Openda aura les faveurs de Garcia, encadré a priori de Jérémy Doku et Malick Fofana. Une ligne offensive dont on attendra qu'elle soit prolifique !

Le onze probable :

Courtois - De Cuyper - Theate - De Winter - Meunier / Tielemans - De Bruyne - Trossard / Doku - Openda - Fofana