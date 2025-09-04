Une phase arrêtée qui fait toute la différence : petit coup de pression supplémentaire pour les Diables

Quatre heures avant le match des Diables Rouges, le Pays de Galles se déplaçait au Kazakhstan. Avec un match accroché jusqu'au bout.

C'est aussi cela qui fait la spécificité des éliminatoires vers la Coupe du Monde 2026 : alors que les Diables n'ont pour l'heure disputé que deux matchs, les Gallois viennent de terminer leur cinquième rencontre dans la course vers les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

Le Pays de Galles avait ainsi un périlleux déplacement à négocier du côté d'Astana. Comme prévu, les visiteurs ont pris le jeu à leur compte avec plus de 70% de possession de balle en première mi-temps. Mais comme souvent dans ce genre de rencontre, cela n'a pas été synonyme de démonstration pour autant.



Lire aussi… LIVE : Suivez Liechtenstein - Belgique en direct commenté (20h45)

La place de leader confirmée mais menacée par les Diables dans les prochains mois

Les Gallois ont malgré tout assuré l'essentiel en ouvrant le score en milieu de premier acte, sur un but de Kieffer Moore, plus prompt au rebond sur un ballon relâché par le gardien kazakh à l'occasion d'un coup franc.

0-1 au repos, un score qui a poussé les locaux à plus mettre le nez à la fenêtre pour la deuxième mi-temps. En ne faisant pas le break, le Pays de Galles s'est exposé à un retour tardif, avec quelques situations chaudes dans le rectangle de Karl Darlow.

Les hommes de Craig Bellamy sont tout de même parvenus à conserver leur avantage jusqu'au bout. 0-1, score final, le Pays de Galles a, à l'heure d'écrire ces lignes, six points d'avance sur les Diables Rouges, avec trois matchs de plus au compteur. Il est donc encore un peu plus inconcevable que les troupes de Rudi Garcia ne fassent pas six sur six contre le Liechtenstein et le Kazakhstan avant de se rendre...à Cardiff.