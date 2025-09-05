"Il faut le libérer de cette pression" : un ancien Diable Rouge évoque le match compliqué de Loïs Openda

Les Diables Rouges ont déroulé au Liechtenstein avec un succès net, 0-6. Une rencontre aboutie dans l'ensemble, mais qui n'efface pas totalement certaines interrogations. Loïs Openda, attendu devant le but, s'est retrouvé au centre des critiques malgré la large victoire.

Les défenseurs n’ont pas vraiment été mis en difficulté sur le plan défensif, mais ils ont pu s’exprimer offensivement et ont par moments bien participé au jeu.

La ligne gauche a particulièrement impressionné Frank Boeckx. "Il faut retenir le positif : Fofana a réussi ses débuts et a laissé une très bonne impression", a-t-il déclaré sur VTM.



Lire aussi… Encore raté pour Loïs Openda, qui marque moins... que De Cuyper : Rudi Garcia le défend

"Il a aussi inscrit son petit but, ce qui est sympa. De Cuyper a été une nouvelle fois très bon : le couloir gauche a tourné à plein régime. Au milieu de terrain, tout le monde a été à l’aise avec le ballon et la circulation était fluide. 82 % de possession, l’adversaire n’a jamais vraiment mis la défense sous pression."

Se libérer de la pression ?

"Sur le plan offensif, on attendait de voir certains joueurs retrouver un peu de confiance, mais cela n’a pas été le cas pour Openda et Doku, par exemple."

Le fait qu’Openda n’ait pas marqué ? C'est une déception pour Marc Degryse : "C’est un problème pour lui, et en réalité aussi pour les Diables Rouges. Quand Lukaku n’est pas là… il faut quelqu’un pour être le numéro deux. Openda devient de plus en plus difficile à défendre. Il faut le libérer de cette pression. Mais si tu ne parviens pas à marquer contre le Liechtenstein…"