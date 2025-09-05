Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

Quelle malchance ! Joaquin Seys est déclaré forfait pour le match contre le Kazakhstan au Lotto Park.

Sale coup pour Joaquin Seys. Le jeune latéral gauche du Club de Bruges, âgé de 20 ans, ne sera pas de la partie ce dimanche face au Kazakhstan. Le joueur est officiellement forfait.

Absent contre le Liechtenstein à cause d’une petite gêne, il espérait pouvoir revenir rapidement. Mais après de nouveaux examens en Belgique, le staff médical a révélé qu’il n’était pas remis.

Seys est jugé trop juste pour jouer et devra rester sur la touche. Une vraie déception pour lui, qui avait déjà manqué des matchs en novembre.

Cette rencontre aurait pu lui permettre de surfer sur sa bonne forme des dernières semaines et de confirmer sa progression.

C’est Maxim De Cuyper qui devrait occuper le couloir gauche au Lotto Park. Le latéral gauche de Brighton avait ouvert le score face à Liechtenstein.

