Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les Diables Rouges ne pourront être satisfaits que d'une victoire à domicile dimanche. Mais Ali Aliyev et ses hommes ne viendront pas en victimes consentantes.

 "Nous sommes prêts à tout donner demain contre la Belgique", entamait ainsi Ali Aliyev en conférence de presse ce samedi à la veille de Belgique-Kazakhstan, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. Le Kazakhstan n'a que trois points dans ces qualifications, mais méritait peut-être mieux. 

En effet, les Kazakhs ne se sont inclinés que 1-0 contre le Pays de Galles et la Macédoine.  "Nous avons eu un match difficile jeudi contre le Pays de Galles, mais cela nous a aussi donné de la confiance. Les joueurs sont très motivés pour représenter leur pays. C'est beau à voir. L'ambiance dans le groupe est excellente", assure Ali Aliyev. 

Lire aussi… Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

Le coach kazakh sait où le bât blesse pour son équipe. "Il nous manque un petit but. Contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles, le résultat aurait alors pu être différent. Si nous continuons sur cette voie, cela fonctionnera dans le futur". Ce sera cependant sans Bakhtiyar Zaynutdinov, meilleur buteur de la sélection. 

Mais Ali Aliyev prévient : il ne vient pas pour faire du tourisme. "Nous connaissons très bien la Belgique, nous les avons étudiés en profondeur. C'est une équipe fantastique avec d'énormes qualités, à presque tous les postes. Il est difficile de distinguer quelqu'un en particulier. Le danger peut vraiment venir de partout. Nous essayons aussi de nous concentrer sur nous-mêmes, sur notre propre jeu."

Le Kazakhstan veut surprendre la Belgique

Il y a donc beaucoup de respect pour les qualités belges, mais Aliyev vise clairement l'exploit et a donc élaboré un plan. "Nous allons essayer de mettre la Belgique sous pression et de les surprendre. Cette équipe peut se montrer, avec un bloc solide et beaucoup de discipline", dit-il avec confiance. "C'est ainsi que nous allons tenter notre chance."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Belgique - Kazakhstan en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (07/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kazakhstan
Ali Aliyev

Plus de news

Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

Kevin De Bruyne donne des nouvelles de Romelu Lukaku

20:30
Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

Anderlecht l'attendait, les Diables vont le faire : une première depuis cinq ans...avec déjà une ombre au tableau

18:40
Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

Plusieurs changements à prévoir demain soir : "Ce ne sera pas la même équipe que contre le Liechtenstein"

17:18
Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

Croky Cup : le RWDM s'est fait très peur contre un club de D1 Amateurs, les Francs Borains prennent la porte !

22:30
Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

Les Diables n'en gardent pas un bon souvenir : l'arbitre de Belgique - Kazakhstan est connu

16:00
Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

Garcia promet du changement : quels Diables Rouges en profiteront face au Kazakhstan ?

19:00
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/09: Godts - van Brederode - Botaka

22:00
Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

Ce serait un drôle de transfert : Besiktas s'intéresse à un grand talent belge

22:00
Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

Le Portugal de Roberto Martinez lance idéalement ses qualifications, Cristiano Ronaldo frappe encore

21:00
Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

Un international néerlandais U21 quitte Maarten Maertens pour la Jupiler Pro League

21:20
"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

"Welcome, Hoşgeldiniz, Benvenuta" : la grande annonce de Dries Mertens

16:30
Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

Un autre Diable Rouge forfait : Rudi Garcia perd une option

11:13
Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

Il ne remplacera pas Bertaccini à Saint-Trond : le meilleur buteur de D1B dit clairement non

20:00
L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

L'Union Saint-Gilloise tient son vétéran pour les U23 : un ancien de Gand et Charleroi aux 24 caps avec le Congo !

19:30
De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

De la révolution au Standard au cocon des Diables Rouges : le grand défi de Pierre Locht pour le Mondial 2026

15:30
Senne Lammens...comme numéro un à Manchester United ? Un transfert inattendu en préparation

Senne Lammens...comme numéro un à Manchester United ? Un transfert inattendu en préparation

18:20
Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

Voisins et rivaux mais dans le respect : le Sporting Charleroi donne un coup de main précieux à l'Olympic

18:00
Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

Encore en D1 amateur à 25 ans, transfert surprise du mercato belge : "Ce genre de train ne passe qu'une seule fois"

17:40
Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

Les réunions Wilmots - Harkin, ses erreurs avouées : Pierre Locht balance sur ses derniers mois au Standard

17:00
Un défenseur trop tendre ? Un Diable Rouge répond : "Je ne vais pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain"

Un défenseur trop tendre ? Un Diable Rouge répond : "Je ne vais pas devenir un bodybuilder du jour au lendemain"

15:00
Officiel : une ancienne piste du Standard signe en D1A et pourrait faire ses grands débuts...à Sclessin

Officiel : une ancienne piste du Standard signe en D1A et pourrait faire ses grands débuts...à Sclessin

14:30
La bonne pioche du mercato ? Charleroi doit une fière chandelle à...Ali Gholizadeh

La bonne pioche du mercato ? Charleroi doit une fière chandelle à...Ali Gholizadeh

14:00
Fin du suspense : l'ancien bras droit de Ronny Deila pour succéder à Vincent Euvrard, parti au Standard

Fin du suspense : l'ancien bras droit de Ronny Deila pour succéder à Vincent Euvrard, parti au Standard

13:30
Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

Quelle malchance : un Diable Rouge est déclaré forfait contre le Kazakhstan et ne fera pas ses débuts

05/09
1
C'est signé ! Un renfort en provenance du Club de Bruges pour Ivan Leko

C'est signé ! Un renfort en provenance du Club de Bruges pour Ivan Leko

13:00
OFFICIEL : Charleroi accueille un renfort venu de Suisse

OFFICIEL : Charleroi accueille un renfort venu de Suisse

12:40
"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

"Il sera opéré" : le PSG annonce une mauvaise nouvelle concernant Luis Enrique

12:20
Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

Le Club de Bruges dégraisse : un indésirable va rejoindre un autre club de Pro League

12:00
Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

Encore une lourde sanction pour Luis Suárez, hanté par ses vieux démons

11:00
Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpellerait

Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpellerait

10:30
Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

Olise et Mbappé portent la France, Gattuso réussit ses débuts avec l'Italie

09:30
"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

"Tous les défenseurs le craignent" : la nouvelle sensation des Diables Rouges impressionne même Clinton Mata

10:00
OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

OFFICIEL : Un ancien joueur de Bruges et Genk tente un pari surprenant

09:00
Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

Anderlecht pourrait changer de cap dans le dossier Stroeykens

08:33
"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

"Ça a été un énorme choc" : l'un des meilleurs joueurs de Genk brise le silence sur son été mouvementé

08:01
L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

L'avenir d'Andi Zeqiri prend une nouvelle tournure

07:40

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 07/09 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 07/09 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 07/09 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 07/09 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 07/09 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 07/09 Espagne Espagne
Pologne Pologne 07/09 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 07/09 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 08/09 Italie Italie
Croatie Croatie 08/09 Montenegro Montenegro
Norvège Norvège 08/09 Moldavie Moldavie
Kosovo Kosovo 08/09 Suède Suède
Suisse Suisse 08/09 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 08/09 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 08/09 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 08/09 Danemark Danemark
Arménie Arménie 09/09 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 09/09 Ukraine Ukraine
France France 09/09 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 09/09 Autriche Autriche
Chypre Chypre 09/09 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 09/09 Portugal Portugal
Serbie Serbie 09/09 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 09/09 Lettonie Lettonie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved