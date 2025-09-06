Les Diables doivent-ils se méfier du Kazakhstan ? "Nous avons étudié la Belgique en détail"

Les Diables Rouges ne pourront être satisfaits que d'une victoire à domicile dimanche. Mais Ali Aliyev et ses hommes ne viendront pas en victimes consentantes.

"Nous sommes prêts à tout donner demain contre la Belgique", entamait ainsi Ali Aliyev en conférence de presse ce samedi à la veille de Belgique-Kazakhstan, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. Le Kazakhstan n'a que trois points dans ces qualifications, mais méritait peut-être mieux.

En effet, les Kazakhs ne se sont inclinés que 1-0 contre le Pays de Galles et la Macédoine. "Nous avons eu un match difficile jeudi contre le Pays de Galles, mais cela nous a aussi donné de la confiance. Les joueurs sont très motivés pour représenter leur pays. C'est beau à voir. L'ambiance dans le groupe est excellente", assure Ali Aliyev.



Le coach kazakh sait où le bât blesse pour son équipe. "Il nous manque un petit but. Contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles, le résultat aurait alors pu être différent. Si nous continuons sur cette voie, cela fonctionnera dans le futur". Ce sera cependant sans Bakhtiyar Zaynutdinov, meilleur buteur de la sélection.

Mais Ali Aliyev prévient : il ne vient pas pour faire du tourisme. "Nous connaissons très bien la Belgique, nous les avons étudiés en profondeur. C'est une équipe fantastique avec d'énormes qualités, à presque tous les postes. Il est difficile de distinguer quelqu'un en particulier. Le danger peut vraiment venir de partout. Nous essayons aussi de nous concentrer sur nous-mêmes, sur notre propre jeu."

Le Kazakhstan veut surprendre la Belgique

Il y a donc beaucoup de respect pour les qualités belges, mais Aliyev vise clairement l'exploit et a donc élaboré un plan. "Nous allons essayer de mettre la Belgique sous pression et de les surprendre. Cette équipe peut se montrer, avec un bloc solide et beaucoup de discipline", dit-il avec confiance. "C'est ainsi que nous allons tenter notre chance."