Rudi Garcia ne veut pas qu'on relativise : "Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait"

Rudi Garcia était sans surprise un sélectionneur ravi après la seconde démonstration de ses hommes en quelques jours. Et même si l'adversaire n'était pas très bon, il tient à ce qu'on ne relativise pas la performance.

Même salle, deux ambiances. Quelques minutes après que son homologue ait... démissionné en conférence de presse, Rudi Garcia ne pouvait pas cacher sa satisfaction. "Nous n'avons fait "que" le travail, mais nous l'avons bien fait. Et peut-être même un peu plus que le travail", estime le sélectionneur des Diables Rouges.

"Une équipe "normale" n'aurait peut-être pas réalisé de telles performances. Je veux dire par là que nous ne nous sommes pas relâchés, que tout le monde a amené sa pierre à l'édifice", continue Garcia. "Bien sûr, il faut rester humble, mais n'allons pas penser que ces deux matchs étaient forcément faciles. Nous nous les sommes rendus faciles". 

Lire aussi… Une gifle qui a des conséquences immédiates : le sélectionneur du Kazakhtan démissionne en conférence de presse !

Rudi Garcia est également ravi de voir une différence de buts de +12, qui pourrait bien faire la différence au décompte final si les Diables trébuchent à Cardiff. "Mettre autant de buts au Kazakhstan, c'est inattendu, car c'est une équipe qui vaut bien que ce qu'elle a montré ce soir", pointe-t-il. "Ces buts, c'est du bonus et on sait que ça pourrait être important. On espère que non, mais au cas où, au moins, c'est un point potentiel en plus". 

C'est donc un entraîneur fédéral satisfait qui quittera ses joueurs après cette trêve internationale. "Il y a peu de points de critique. C'était un très bon stage. C'est un groupe qui est heureux d'être ensemble, qui est sérieux quand il faut l'être. La façon dont le collectif a géré cette trêve, dont aucun joueur n'a joué en pensant à lui, c'est ce que je retiens". 

Il faudra désormais finir le travail dans un mois, en ne perdant pas à Cardiff. "Maintenant, mes joueurs vont retourner dans leur club et j'espère que d'ici à octobre, ils me reviendront en forme, car c'est une trêve qui sera décisive. Nous voulons tous aller aux USA, on a du chemin à parcourir et on le fera tous ensemble". 

