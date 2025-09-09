La France se fait très peur, Roberto Martinez sur le fil, la Norvège en plante 11 : le résumé des matchs de la soirée

La France se fait très peur, Roberto Martinez sur le fil, la Norvège en plante 11 : le résumé des matchs de la soirée
Photo: © photonews

En ce mardi soir, plusieurs équipes concluaient leur trêve internationale. Petit tour d'horizon des principaux résultats.

On commence par France - Islande, qui a connu son lot de rebondissements. Les Bleus ont d'ailleurs été menés en milieu de première mi-temps, suite à une grossière erreur de Michael Olise dans le rectangle français exploitée par Andri Guðjohnsen, tout juste parti de La Gantoise. Après une double occasion, les hommes de Didier Deschamps ont fini par revenir en fin de premier acte sur un penalty gagné par Marcus Thuram et converti par Kylian Mbappé.

A la reprise, la France a continué à pousser, avec une frappe d'Olise sur la barre. C'est Bradley Barcola qui a fait chavirer le Stade de France en plantant le 2-1 sur un raid en profondeur. Le plus dur semblait fait. Et pourtant...

Les Français ont d'abord été réduits à dix pour un tacle non maîtrisé d'Aurélien Tchouameni. Dans les dernières minutes, les Islandais ont même égalisé mais l'arbitre a annulé le but pour une faute offensive. La France s'impose 2-1 mais est a eu très chaud face à des Islandais toujours aussi valeureux.

Le Portugal aussi a eu chaud

Du côté du match entre la Hongrie et le Portugal, la curiosité était de voir Erik Lambrechts, assisté par Jasper Vergoot comme quatrième arbitre, Bram Van Driessche comme arbitre VAR et Bert Put comme assistant VAR.

Très défensive, la Hongrie a ouvert le score contre le cours du jeu en milieu de premier acte. Les Portugais ont répliqué via Bernardo Silva (36e, 1-1). Peu avant l'heure de jeu, Erik Lambrechts a accordé un penalty aux visiteurs, Cristiano Ronaldo n'a pas tremblé pour donner l'avantage aux visiteurs. Mais dans les dix dernières minutes, les Hongrois sont parvenus à faire leur retard, égalisant via Barnabás Varga (84e, 2-2). La Puskas Arena a toutefois vite déchanté, Joao Cancelo offrant une victoire étriquée au Portugal deux minutes plus tard (86e, 2-3).

Moins de difficultés pour l'Angleterre lors du déplacement pourtant périlleux en Serbie. Les Three Lions ont frappé deux fois en deux minutes via Harry Kane et Noni Madueke pour revenir au vestiaire avec le break en poche. La deuxième mi-temps s'est avérée très tranquille, avec trois buts supplémentaires signés Ezri Konsa, Marc Guéhi et Marcus Rashford : 0-5, score final. Et que dire de la Norvège ? Le match a viré à la correction pour la Moldavie...11-1, avec notamment un quintuplé d'Erling Haaland.

France
Portugal

WC Qualification (Europe)

 Journée 6
Georgie Georgie 3-0 Bulgarie Bulgarie
Macédoine Macédoine 5-0 Liechtenstein Liechtenstein
Lituanie Lituanie 2-3 Pays-Bas Pays-Bas
Belgique Belgique 6-0 Kazakhstan Kazakhstan
Luxembourg Luxembourg 0-1 Slovaquie Slovaquie
Turquie Turquie 0-6 Espagne Espagne
Pologne Pologne 3-1 Finlande Finlande
Allemagne Allemagne 3-1 Irlande du Nord Irlande du Nord
Israël Israël 4-5 Italie Italie
Croatie Croatie 4-0 Montenegro Montenegro
Kosovo Kosovo 2-0 Suède Suède
Suisse Suisse 3-0 Slovénie Slovénie
Gibraltar Gibraltar 0-1 Iles Féroë Iles Féroë
Biélorussie Biélorussie 0-2 Ecosse Ecosse
Grèce Grèce 0-3 Danemark Danemark
Arménie Arménie 2-1 Irlande Irlande
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1-1 Ukraine Ukraine
Norvège Norvège 11-1 Moldavie Moldavie
France France 2-1 Islande Islande
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-2 Autriche Autriche
Chypre Chypre 2-2 Roumanie Roumanie
Hongrie Hongrie 2-3 Portugal Portugal
Serbie Serbie 0-5 Angleterre Angleterre
Albanie Albanie 1-0 Lettonie Lettonie
