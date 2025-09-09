Énorme frayeur pour l'Italie qui évite le pire dans un match absolument fou

L'Italie ne vivra pas une promenade de santé dans ces qualifications pour la Coupe du Monde 2026. La Squadra est passée par le chas de l'aiguille à Debrecen, contre Israël.

Le déplacement de l'Italie en Israël (ou plutôt en Hongrie, Israël y jouant ses matchs à domicile) était déjà très important, après la défaite de la Squadra Azzurra en Norvège en début de qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Gennaro Gattuso n'ont plus droit à l'erreur.

Et ils ont failli en commettre une fameuse. L'Italie a en effet été menée par Israël dès la 16e et un auto-but concédé par Locatelli. Moise Kean égalisait à la 40e mais au retour des vestiaires, la folie commencera : Israël prendra l'avantage via Dor Peretz (50e), avant qu'un doublé de Keane remette son équipe dans le match (2-2, 54e).

Un partage n'aurait pas arrangé l'Italie, qui comptait 6 points de retard sur la Norvège avant cette rencontre. Le but de Giacomo Raspadori libérait donc la Squadra à la 81e minute (3-4)... mais un auto-but de Bastoni à la 87e faisait 4-4.

Fini ? Non ! Dans les arrêts de jeu, c'est finalement Sandro Tonali qui allait offrir une victoire absolument folle à l'Italie à Debrecen (4-5, 90e+1). Trois points arrachés de haute lutte et qui ne vont pas rassurer l'Italie ni faire la publicité de Gennaro Gattuso au pays.

L'Italie compte donc désormais 3 points de retard sur la Norvège, et garde son sort entre les mains. Il faudra cependant probablement battre les Scandinaves à la maison pour revenir dans le coup ; ce sera le 16 novembre dans le dernier match de ces qualifications, et ça s'annonce tendu...