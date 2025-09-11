Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"

Anthony Moris n'oubliera pas Besnik Hasi de sitôt : "Je lui dois encore une chope"
Photo: © photonews
Anthony Moris continuera toujours à suivre, de près ou de loin, son Union. Avant la reprise, il a recroisé la route de Besnik Hasi, avec qui cela avait bardé la saison dernière.

Qui d'autre que lui ? Lors du derby bruxellois, c'est Anthony Moris qui avait donné le coup d'envoi fictif de la rencontre. Un beau clin d'oeil de l'Union, qui a permis à son ancien gardien de se faire applaudir par le Parc Duden comme il se doit. Une présence qui donnait également le ton face au Mauve, Moris symbolisant sans doute plus que quiconque l'ascendant pris sur le voisin bruxellois ces dernières années.

Avant de monter sur le terrain, il a ainsi croisé Besnik Hasi, le dernier entraîneur à être venu s'imposer au Parc Duden en championnat. C'était en février avec Malines (0-1). Lors du match aller, son équipe avait également tenu l'Union en respect (1-1). Une rencontre très nerveuse, où Anthony Moris avait été canardé par un verre de bière volant.

Une tempête dans un verre d'eau/de bière

Excédé par la réaction d'Hasi, qui lui avait fait signe de continuer à jouer, Moris était venu lui mettre son maillot houblonné sous le nez. Un geste pour lequel il s'est immédiatement excusé et sur lequel il revient dans une interview accordée à la RTBF.

"Je lui dois encore une chope… Mais ce sont des moments d’adrénaline et d’émotion, c'est ce qui fait qu'on aime le foot. Besnik Hasi n’est pas non plus un enfant de cœur : on le voit sur la ligne de touche, et comme joueur, c’était pareil", explique Moris.

Le gardien luxembourgeois ne peut que lui reconnaître sa rage de vaincre : "Ce sont des caractères pareils qui réussissent. Après, il faut parfois mesurer son comportement sur le terrain. Si ton coach gesticule et s’énerve, ça a un effet négatif sur l’équipe. Tu surchauffes tes joueurs, puis ça dérape".

