🎥 Yannick Carrasco s'éclate en Arabie Saoudite et inscrit un nouveau superbe but

Capitaine à Al-Shabab, Yannick Carrasco a pris ses responsabilités en inscrivant le seul but du match contre Al-Shazem. Et quel but !

Deux matchs de Saudi Pro League, deux buts : la saison reprend particulièrement bien pour Yannick Carrasco, capitaine d'Al-Shabab. Brassard au bras, il a inscrit le seul but de son équipe ce week-end, contre Al-Hazem.

Et un bien joli but. Trouvé à l'extrémité du rectangle, le Belge a réussi à se libérer du pressing de trois hommes et à envoyer une très belle frappe imparable pour le gardien adverse.

Cet été, un départ avait été évoqué pour Carrasco, cité à l'Atlético Madrid et, surtout, en Turquie où le Besiktas était très intéressé par ses services. Mais le mercato s'est fermé sans transfert pour le Diable Rouge.

Une décision qui pourrait avoir des conséquences sur sa situation internationale, car Yannick Carrasco n'a plus été appelé chez les Diables Rouges depuis l'arrivée de Rudi Garcia à la tête de la sélection. Sous Tedesco, l'ancien de l'Atlético était resté international malgré son départ pour Al-Shabab.

Carrasco reste certainement à disposition du sélectionneur, mais au vu de la concurrence à son poste, il devra enchaîner les prestations de ce niveau en Arabie Saoudite... et espérer.