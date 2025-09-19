Après la RTBF, une autre chaîne trouve un accord avec DAZN

Dès le week-end prochain, il y aura à nouveau un peu plus de football visible sur les médias traditionnels. La VRT et le détenteur des droits DAZN sont parvenus à un accord concernant l'utilisation des images de matches.

Peu à peu, des accords semblent se conclure. Après la RTBF, c’est désormais la VRT qui a trouvé un terrain d’entente avec le détenteur des droits, DAZN, concernant les droits du football.

Plus précisément, il s’agit de l’utilisation des images de matches sur le site web ou dans l’application Sporza. Les vidéos seront disponibles chaque dimanche soir, a confirmé Sporza.



Chez DAZN aussi, la satisfaction est de mise : "En tant que détenteur des droits, DAZN vise à offrir au plus grand nombre de fans de football l’accès aux images du football belge, via toutes les plateformes possibles", a déclaré Jan Mosselmans, COO de DAZN

L’accord ne se limite pas à l’utilisation des images de matches : "Nous sommes également très heureux de pouvoir continuer, comme lors des cinq dernières saisons, à collaborer avec des pointures telles que Peter Vandenbempt et Tess Elst."

Ces dernières semaines, Vandenbempt (comme commentateur) et Elst (comme intervieweuse/animatrice) n’étaient plus visibles sur les canaux de DAZN. Grâce à ce nouvel accord, les deux pourront à nouveau être sollicités prochainement par le détenteur des droits.