Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

Particulièrement critiqués il y a quelques jours, ils seront particulièrement surveillés le week-end prochain. Voici les arbitres désignés pour la 10e journée de Pro League.

Le tiers de la phase classique approche déjà, avec la dixième journée programmée dès ce vendredi. Un week-end marqué par deux gros chocs, plusieurs belles affiches… et des arbitres qui seront particulièrement observés après les critiques de ces derniers jours.

Ce sont La Gantoise et Charleroi qui ouvriront le bal vendredi soir. Lawrence Visser sera l’arbitre principal, tandis que Wesli De Cremer officiera à la VAR. Samedi, la RAAL La Louvière accueillera Zulte Waregem sous la direction de Kevin Van Damme, alors que l’Antwerp recevra le Cercle avec Nathan Verboomen au sifflet.



Dimanche, la journée débutera par le Clasico entre Anderlecht et le Standard, confié à Bram Van Driessche. Erik Lambrechts sera à la VAR et Lawrence Visser agira comme quatrième arbitre, en rôle de "tampon" entre les deux bancs. Enfin, le duel au sommet entre le Club de Bruges et l’Union sera dirigé par Jan Boterberg, avec Nicolas Laforge depuis Tubize. Retrouvez ci-dessous l’ensemble des désignations du week-end.

3/10/2025 - 20:45 | K.A.A. GENT - SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : Lawrence Visser

Assistant 1 : Ruben Wyns

Assistant 2 : Thibaud Nijssen

Quatrième officiel : Klass Clerkx

VAR : Wesli De Cremer

AVAR : Jordy Vermeire

RO : Roel Bensch

4/10/2025 - 16:00 | YELLOW RED K.V. MECHELEN - K. ST.-TRUIDENSE V.V.

Arbitre : Jasper Vergoote

Assistant 1 : Michele Seeldraeyers

Assistant 2 : Martijn Tiesters

Quatrième officiel : Bert Verbeke

VAR : Quentin Pirard

AVAR : Nicolas Maszowez

RO : Mehdi Sayoud

4/10/2025 - 18:15 | RAAL LA LOUVIÈRE - S.V. ZULTE-WAREGEM

Arbitre : Kevin Van Damme

Assistant 1 : Tom Vanpoucke

Assistant 2 : Jonas Van Dyck

Quatrième officiel : Dunken Van de Velde

VAR : Ken Vermeiren

AVAR : Michael Geerolf

RO : Niels Bossuyt

4/10/2025 - 20:45 | R. ANTWERP F.C. - CERCLE BRUGGE K.S.V.

Arbitre : Nathan Verboomen

Assistant 1 : Bryan Bijnens

Assistant 2 : Maarten Toeback

Quatrième officiel : Klass Clerkx

VAR : Michiel Allaerts

AVAR : Koen Thijs

RO : Dieter Van Esch

5/10/2025 - 13:30 | R.S.C. ANDERLECHT - R. STANDARD DE LIÈGE

Arbitre : Bram Van Driessche

Assistant 1 : Yves De Neve

Assistant 2 : Quentin Lesceux

Quatrième officiel : Lawrence Visser

VAR : Erik Lambrechts

AVAR : Ella De Vries

RO : Yenthe Boogaerts

5/10/2025 - 16:00 | K.R.C. GENK - F.C.V. DENDER E.H.

Arbitre : Massimiliano Ledda

Assistant 1 : Quentin Blaise

Assistant 2 : Nicolas Maszowez

Quatrième officiel : Wesli De Cremer

VAR : Wim Smet

AVAR : Ruben Wyns

RO : Jerome Meys

5/10/2025 - 18:30 | CLUB BRUGGE K.V. - R. UNION ST-GILLOISE

Arbitre : Jan Boterberg

Assistant 1 : Nick Senecaut

Assistant 2 : Kevin Monteny

Quatrième officiel : Simon Bourdeaud’hui

VAR : Nicolas Laforge

AVAR : Vito Di Vincenzo

RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

5/10/2025 - 19:15 | K.V.C. WESTERLO - OUD-HEVERLEE LEUVEN

Arbitre : Lothar D’Hondt

Assistant 1 : Romain Devillers

Assistant 2 : Nico Claes

Quatrième officiel : Arne De Beuckelaer

VAR : Brent Staessens

AVAR : Laurent Willems

RO : Ermaild Mataj