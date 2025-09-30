Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League
Particulièrement critiqués il y a quelques jours, ils seront particulièrement surveillés le week-end prochain. Voici les arbitres désignés pour la 10e journée de Pro League.

Le tiers de la phase classique approche déjà, avec la dixième journée programmée dès ce vendredi. Un week-end marqué par deux gros chocs, plusieurs belles affiches… et des arbitres qui seront particulièrement observés après les critiques de ces derniers jours.

Ce sont La Gantoise et Charleroi qui ouvriront le bal vendredi soir. Lawrence Visser sera l’arbitre principal, tandis que Wesli De Cremer officiera à la VAR. Samedi, la RAAL La Louvière accueillera Zulte Waregem sous la direction de Kevin Van Damme, alors que l’Antwerp recevra le Cercle avec Nathan Verboomen au sifflet.

Dimanche, la journée débutera par le Clasico entre Anderlecht et le Standard, confié à Bram Van Driessche. Erik Lambrechts sera à la VAR et Lawrence Visser agira comme quatrième arbitre, en rôle de "tampon" entre les deux bancs. Enfin, le duel au sommet entre le Club de Bruges et l’Union sera dirigé par Jan Boterberg, avec Nicolas Laforge depuis Tubize. Retrouvez ci-dessous l’ensemble des désignations du week-end.

3/10/2025 - 20:45 | K.A.A. GENT - SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Arbitre : Lawrence Visser
Assistant 1 : Ruben Wyns
Assistant 2 : Thibaud Nijssen
Quatrième officiel : Klass Clerkx
VAR : Wesli De Cremer
AVAR : Jordy Vermeire
RO : Roel Bensch

4/10/2025 - 16:00 | YELLOW RED K.V. MECHELEN - K. ST.-TRUIDENSE V.V.

Arbitre : Jasper Vergoote
Assistant 1 : Michele Seeldraeyers
Assistant 2 : Martijn Tiesters
Quatrième officiel : Bert Verbeke
VAR : Quentin Pirard
AVAR : Nicolas Maszowez
RO : Mehdi Sayoud

4/10/2025 - 18:15 | RAAL LA LOUVIÈRE - S.V. ZULTE-WAREGEM

Arbitre : Kevin Van Damme
Assistant 1 : Tom Vanpoucke
Assistant 2 : Jonas Van Dyck
Quatrième officiel : Dunken Van de Velde
VAR : Ken Vermeiren
AVAR : Michael Geerolf
RO : Niels Bossuyt

4/10/2025 - 20:45 | R. ANTWERP F.C. - CERCLE BRUGGE K.S.V.

Arbitre : Nathan Verboomen
Assistant 1 : Bryan Bijnens
Assistant 2 : Maarten Toeback
Quatrième officiel : Klass Clerkx
VAR : Michiel Allaerts
AVAR : Koen Thijs
RO : Dieter Van Esch

5/10/2025 - 13:30 | R.S.C. ANDERLECHT - R. STANDARD DE LIÈGE

Arbitre : Bram Van Driessche
Assistant 1 : Yves De Neve
Assistant 2 : Quentin Lesceux
Quatrième officiel : Lawrence Visser
VAR : Erik Lambrechts
AVAR : Ella De Vries
RO : Yenthe Boogaerts

5/10/2025 - 16:00 | K.R.C. GENK - F.C.V. DENDER E.H.

Arbitre : Massimiliano Ledda
Assistant 1 : Quentin Blaise
Assistant 2 : Nicolas Maszowez
Quatrième officiel : Wesli De Cremer
VAR : Wim Smet
AVAR : Ruben Wyns
RO : Jerome Meys

5/10/2025 - 18:30 | CLUB BRUGGE K.V. - R. UNION ST-GILLOISE

Arbitre : Jan Boterberg
Assistant 1 : Nick Senecaut
Assistant 2 : Kevin Monteny
Quatrième officiel : Simon Bourdeaud’hui
VAR : Nicolas Laforge
AVAR : Vito Di Vincenzo
RO : Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

5/10/2025 - 19:15 | K.V.C. WESTERLO - OUD-HEVERLEE LEUVEN

Arbitre : Lothar D’Hondt
Assistant 1 : Romain Devillers
Assistant 2 : Nico Claes
Quatrième officiel : Arne De Beuckelaer
VAR : Brent Staessens
AVAR : Laurent Willems
RO : Ermaild Mataj

