Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

Romeo Vermant revient dans le parcours avec le Club de Bruges. De quoi lui valoir une place en équipe nationale ?

Chez les Diables Rouges, la question de l'attaquant de pointe fait toujours débat en l'absence de Romelu Lukaku. Loïs Openda éprouve toujours des difficultés en sélection et Charles De Ketelaere a beau avoir livré une belle prestation contre le Kazakhstan, il reste difficile de le voir comme un numéro neuf.

C'est ainsi que le nom de Romeo Vermant a été évoqué. Blessé ces dernières semaines, l'attaquant du Club de Bruges revient en forme, c'est d'ailleurs lui qui a offert la victoire aux Blauw en Zwart dans le moneytime sur la pelouse de Sclessin.

Une reprise instantanée digne d'un joueur en confiance. Comme si Vermant n'était jamais sorti de son état de forme qui l'avait vu inscrire un but splendide contre les Glasgow Rangers. Mais de là à en faire un Diable en puissance, il y a un pas.

Romeo Vermant entre en considération

Présent sur le plateau de VTM à l'occasion du match du Club de Bruges contre l'Atalanta, le directeur technique de la fédération Vincent Mannaert s'est exprimé sur Vermant, qu'il a bien connu en Venise du Nord : "Nous surveillons un profil comme lui pour les Diables Rouges".

"Si vous jouez souvent ou dans ce Club Bruges, vous méritez également d'être envisagé pour les Diables Rouges" s'explique Vincent Mannaert, qui en veut pour preuve l'expérience accumulée en Coupe d'Europe et les prestations références face à l'élite continentale.