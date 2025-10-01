Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

Le remplaçant de Lukaku chez les Diables trouvé en Pro League ? "Nous surveillons son profil"

Romeo Vermant revient dans le parcours avec le Club de Bruges. De quoi lui valoir une place en équipe nationale ?

Chez les Diables Rouges, la question de l'attaquant de pointe fait toujours débat en l'absence de Romelu Lukaku. Loïs Openda éprouve toujours des difficultés en sélection et Charles De Ketelaere a beau avoir livré une belle prestation contre le Kazakhstan, il reste difficile de le voir comme un numéro neuf.

C'est ainsi que le nom de Romeo Vermant a été évoqué. Blessé ces dernières semaines, l'attaquant du Club de Bruges revient en forme, c'est d'ailleurs lui qui a offert la victoire aux Blauw en Zwart dans le moneytime sur la pelouse de Sclessin.

Une reprise instantanée digne d'un joueur en confiance. Comme si Vermant n'était jamais sorti de son état de forme qui l'avait vu inscrire un but splendide contre les Glasgow Rangers. Mais de là à en faire un Diable en puissance, il y a un pas.

Romeo Vermant entre en considération

Présent sur le plateau de VTM à l'occasion du match du Club de Bruges contre l'Atalanta, le directeur technique de la fédération Vincent Mannaert s'est exprimé sur Vermant, qu'il a bien connu en Venise du Nord : "Nous surveillons un profil comme lui pour les Diables Rouges".

"Si vous jouez souvent ou dans ce Club Bruges, vous méritez également d'être envisagé pour les Diables Rouges" s'explique Vincent Mannaert, qui en veut pour preuve l'expérience accumulée en Coupe d'Europe et les prestations références face à l'élite continentale.

La surprise du chef ! Sélectionné par Roberto Martinez, un Diable Rouge va défendre les couleurs d'Haïti

07:00
"Cela a changé le match" : Nicky Hayen frustré après la défaite de Bruges face à l'Atalanta

08:00
"Ça avait l'air facile, mais ça ne l'était pas" : les mots de Kompany après la victoire du Bayern à Paphos

07:40
Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

07:20
Le Club de Bruges craque face à l'Atalanta : les Blauw en Zwart s'inclinent en fin de match

20:46
Courtois à l'assist, le Bayern en démonstration, Vermeeren embrase Marseille : sacrée soirée pour les Diables

23:04
La victoire à Charleroi pour passer devant Anderlecht : Malines, la saison ou jamais pour le top 6 ?

22:30
Un retour tout sauf anodin ? Le Pays de Galles rappelle un vieux cauchemar des Diables Rouges

19:30
Le Standard a été entendu : la proposition de suspension de Marlon Fossey allégée

22:00
Officiel : un mois après son départ de Mons, Manu Ferrera retrouve du boulot dans un club wallon

21:40
La Coupe du Monde en danger ? Un entraîneur belge dans la tourmente après avoir aligné un joueur suspendu

21:20
Out pour Anderlecht...et plus encore : un titulaire du Standard blessé pour plusieurs semaines

21:00
Toujours aussi instable autour de Leko : un nouveau tremblement de terre à La Gantoise

20:20
L'Europe va bien découvrir le Parc Duden : la belle initiative de l'Union pour les supporters de Newcastle

20:00
Le Club de Bruges en route pour un 6/6 en Ligue des Champions ?

17:20
Conte remet De Bruyne en place devant tout le groupe : les dessous de la réconciliation

19:00
1
Battre Ferencváros sera crucial : voici de quoi peut rêver le Racing Genk en Europa League

18:40
Après Fernandez-Pardo, l'Espagne veut chiper un autre binational prometteur à la Belgique

14:20
1
Il est sous contrat jusqu'en 2026 : Charleroi prend une grosse décision pour Parfait Guiagon

18:20
"Il avait juste besoin de temps" : Roméo Vermant est de retour, mais devra batailler pour sa place à Bruges

14:03
"On peut nous voler des points, mais pas notre passion" : le communiqué cinglant de Saint-Trond après le derby

18:00
Transfert avorté et tensions avec la direction : oublié à Anderlecht, Majeed Ashimeru proche d'un départ

17:40
🎥 Doublé d'une véritable pépite : les U19 du Club de Bruges montrent l'exemple en Youth League

16:00
Dante Vanzeir comme victime principale : le changement radical d'Ivan Leko, qui contraste avec son Standard

17:00
Landry Dimata retrouve Vincent Kompany pour prendre sa revanche : "Il n'a jamais cru en moi"

16:30
Disponibles avec l'Union contre Newcastle ? Des nouvelles d'Ait El-Hadj et Rodriguez, absents face à Westerlo

15:30
Comme pour Ordonez ? Le Club de Bruges proche d'un gros coup avec Raphael Onyedika

11:20
Parti d'Anderlecht par la petite porte, Kristian Arnstad reçoit la plus grande consécration de sa carrière

15:00
Le mois des C4 approche en Pro League... et Rik de Mil figure sur presque toutes les listes

14:40
3
Le Clasico et un premier duel entre les deux favoris : voici les arbitres de la 10e journée de Pro League

13:40
Le bourreau de Charleroi se présente à la Pro League : retenez bien son nom ! Interview

13:20
Exclusion de Marlon Fossey : la polémique continue dans le nord du pays

13:00
"No sweat, no glory" et "L'Union fait la force" : pourquoi cette semaine sera décisive pour les clubs belges

11:40
Débat Vrancken - Visser : l'entraîneur de STVV a raison et soulève un problème profond dans le football belge Edito

12:40
"On ne prend plus les compliments au sérieux" : la valse des entraîneurs se profile-t-elle en Pro League ?

12:20
"Je ne voulais pas aller au clash" : Matthieu Epolo revient sur son départ avorté du Standard Interview

12:00

