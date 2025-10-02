"Ça, il faudra s'en méfier" : le coach du Pays de Galles prudent avant d'affronter la Belgique

Avant d'affronter la Belgique le lundi 13 octobre, le Pays de Galles disputera un match amical à Wembley face à l'Angleterre le jeudi précédent. Le coach du futur adversaire des Diables Rouges, Craig Bellamy, s'est exprimé avant ces deux prochaines rencontres.

"Cela nous aidera à progresser," pointe le coach gallois en marge de ces affrontements. "Nous devons toujours nous améliorer, les joueurs et moi-même. Pourquoi ne voudrait-on pas affronter les adversaires les plus forts ?"

Il est déjà impatient : "Ces équipes jouent toujours avec une grande intensité. C’est pour ça qu’elles sont au top. À Wembley, nous affronterons l’une des meilleures équipes au monde. Nous ne pouvons qu’être impatients. Là aussi, nous allons être confrontés à un match très intense. Il faut être prêt, s’adapter au rythme et prendre de l’élan. C’est très important en vue du match suivant."

En ce qui concerne le match entre l'Angleterre et le Pays de Galles, c'est une rencontre amicale. Mais lui ne le voit pas comme cela : "Je n’y crois pas. Cela n’existe pas quand on représente son pays. Nous respectons la force de nos adversaires, mais nous allons essayer de gagner. Nous sommes nos principaux rivaux. Il en a toujours été ainsi. Mais on représente un pays. C’est notre identité, et nous devons le montrer à chaque match."

C’est un adversaire qu’il faut respecter

L'entraîneur sait que ce ne sera pas évident face aux hommes de Rudi Garcia : "Je pense que la Belgique aura souvent le ballon. Elle attaquera donc souvent, mais avec la Macédoine du Nord, il y a toujours le danger d’une contre-attaque et il faut s’en méfier."

"C’est un adversaire qu’il faut respecter. La Belgique est toujours au sommet, et ce n’est pas pour rien. Ce qui se passera lors de ce match aura sans aucun doute une influence significative sur notre confrontation", conclut-il selon Sudinfo. Avant de se déplacer à Cardiff, les Diables Rouges recevront la Macédoine du Nord à Gand le vendredi 10 octobre.