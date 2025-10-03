L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

L'Antwerp recevra le Cercle de Bruges sous pression, ce samedi soir. Un bilan de 10 points sur 30 n'est pas envisageable au Bosuil... et pourtant.

Après la défaite à Zulte Waregem, les joueurs, à commencer par Vincent Janssen, ont été clairs : cet Antwerp-là ne terminera pas la phase classique dans le top 6. Une vision bien différente de celle affichée par la direction du club, représentée par Marc Overmars et Sven Jaecques, qui affirme toujours vouloir jouer les premiers rôles.

Avec un bilan de 10 points sur 27, la pression se fait déjà sentir sur l’entraîneur Stef Wils. La treizième place des Anversois est décevante, et octobre approche avec sa trêve internationale — souvent un moment choisi par les clubs pour dresser un premier bilan et, parfois, changer de coach.

L'Antwerp déjà dos au mur dans la course au top 6

Stef Wils pourrait s’offrir un peu d’air en cas de victoire contre le Cercle de Bruges, ce samedi (20h45). "Nous avons surtout quelque chose à rattraper auprès de nos supporters, nous leur devons une victoire", a-t-il assuré jeudi soir en conférence de presse, cité par la Gazet van Antwerpen.

Dans le cas contraire, la soupe à la grimace pourrait encore s’épaissir pour le Great Old, déjà privé de la faveur des pronostics dans le nord du pays concernant une place en Champions Play-offs.

"Je ne sais pas s’il y a six meilleurs effectifs que l’Antwerp, mais il y a, en tout cas, six équipes qui jouent mieux au football. L’Antwerp, par exemple, n’est pas meilleur que le Standard pour le moment, et je vois Vincent Euvrard bien travailler et obtenir des résultats", a déclaré le journaliste Filip Joos dans le podcast 90 minutes de la VRT. Le temps presse donc, déjà, au Bosuil.