Le staff médical aura du boulot dès lundi : deux Diables incertains pour la Macédoine et le Pays de Galles

Pour constituer sa liste, Rudi Garcia a dû prendre en compte les pépins physiques de certains. Il a malgré tout appelé deux joueurs incertains.

Avec les forfaits de Romelu Lukaku et Youri Tielemans, Rudi Garcia a déjà dû faire l'impasse sur deux des leaders les plus importants du groupe. Amadou Onana était également susceptible de faire partie des absents mais il a bel et bien été retenu.

Le milieu de terrain d'Aston Villa a manqué les quatre derniers matchs de Premier League suite à sa blessure à l'ischio. Comme souvent dans cette situation, les Villans auraient aimé le garder pour la trêve. Mais la concertation entre les deux staffs médicaux et les progrès du joueur ont conduit à sa sélection.

"Il s'est entraîné aujourd'hui normalement. Il devrait aussi participer au match de ce week-end. On pourra l'évaluer et le remettre en forme vu son manque de temps de jeu à Aston Villa", explique Rudi Garcia en conférence de presse. Son état de forme encore incertain n'est d'ailleurs pas étranger au retour d'Axel Witsel. Car à part Nicolas Raskin, les options pour équilibrer l'entrejeu n'étaient que peu nombreuses.

Garcia a joué la carte de l'anticipation

Autre Diable freiné par une blessure : Charles De Ketelaere. Très en forme contre le Kazakhstan, CDK n'a pas pris part aux retrouvailles contre le Club de Bruges en Ligue des Champions. "Sa condition physique doit être évaluée. Il ne jouera pas non plus ce week-end. On espère qu'il pourra nous aider pour un ou deux matchs".

Mais un éventuel forfait de l'ancien Brugeois ne profiterait pas à un attaquant supplémentaire comme Lucas Stassin ou Romeo Vermant : "A priori, ils ne viendront pas si De Ketelaere reste blessé. C'est aussi pour cela qu'on a repris 22 joueurs de champ".