Le PSG enrage ! Roberto Martinez sous le feu des critiques après un choix très risqué

Quelques heures après Rudi Garcia, Roberto Martinez a lui aussi livré sa sélection avec le Portugal. Un nom fait particulièrement jaser.

Malgré le deuil toujours difficile à gérer de Diogo Jota, le Portugal se doit de continuer à aller de l'avant sur la route de la Coupe du Monde. La Seleção accueillera l'Irlande et la Hongrie dans les prochains jours. Roberto Martinez a révélé son groupe pour ces deux rencontres.

Les valeurs sûres comme Diogo Dalot, Nuno Mendes, Rúben Dias, Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva,  Rafael Leao, Gonçalo Ramos ou encore Cristiano Ronaldo sont bien au rendez-vous.

La colère du PSG

La plus grosse surprise réside sans doute dans la présence de João Neves. Ce n'est évidemment pas un problème de mérite : le milieu de terrain est au sommet de son art au PSG. C'est plutôt sa forme physique qui pose question. Neves n'a plus joué depuis le 14 septembre, victime d'une blessure à l'ischio.

Selon le média portugais Record, les Parisiens ont d'ailleurs été très surpris et frustrés en apprenant sa sélection. Cela s'inscrit dans un contexte très lourd pour le staff médical parisien : outre le Portugais, des joueurs comme Marquinhos, Fabian Ruiz, Vitinha, Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia ont souffert de blessures ces dernières semaines.

Au Portugal aussi, la polémique est vive. Car concernant João Neves, il ne s'agit pas d'un simple petit bobo. Quelques heures avant son forfait contre le FC Barcelone, le joueur avait déclaré : "Si je force, mon corps va céder". Le sélectionner 48 heures plus tard fait encore un peu plus monter la pression autour d'un Roberto Martinez toujours plus contesté.

