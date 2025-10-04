Le retour d'Axel Witsel, une décision logique ? Les avis sont partagés

Rudi Garcia a repris Axel Witsel pour les matchs contre la Macédoine du Nord et le pays de Galles. Une décision qui fait débat et suscite une mise en garde au Nord du pays.

Le sélectionneur Rudi Garcia a annoncé sa liste sans nouvelles têtes, mais avec le retour d’Axel Witsel, 36 ans. Pour Johan Boskamp, ce choix peut sembler surprenant au premier abord. "C’est étonnant, mais je comprends son explication", confie le Néerlandais dans Het Belang van Limburg.

Garcia voudrait s’appuyer sur Witsel pour pallier l’absence de Youri Tielemans, blessé. "C’est un choix de stabilité. Il compense la blessure de Tielemans en appelant quelqu’un qui a encore plus d’expérience."

Une réserve

Boskamp n’est pas contre le retour de Witsel, mais il doute de son utilité s’il ne joue pas." Je suis curieux de voir s’il aura du temps de jeu", dit-il.

Pour lui, appeler un joueur de l’âge de Witsel n’a aucun sens si c’est pour le laisser sur le banc. "Dans ce cas, autant faire appel à un jeune", ajoute-t-il. "On ne rappelle pas un joueur de 36 ans pour le laisser deux matchs assis sur le banc."

Les prochains matchs

Les Diables Rouges affronteront la Macédoine du Nord le 10 octobre puis le pays de Galles le 13 octobre, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2026. Deuxièmes de leur groupe, ils visent un six sur six pour prendre la première place.