Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

Dans une semaine, les Diables Rouges se rendront au Pays de Galles. Nos hôtes doivent toutefois déplorer un forfait de taille.

Les Gallois sont d'humeur revancharde après leur défaite 4-3 à Bruxelles en juin dernier. À l'issue de la rencontre, ils avaient clairement fait sentir que l'attitude de certains Diables leur avait déplu, quand la Belgique pensait vivre un match tranquille et que le marquoir affichait encore 3-0.

En plus de ce supplément de motivation, le groupe se préparait également à recevoir toute l'expérience d'Aaron Ramsey. À la surprise générale, Craig Bellamy avait rappelé l'ancien d'Arsenal, absent du groupe depuis un an et récemment transféré au Mexique.

Bellamy doit changer ses plans

Mais son retour a tourné court : la fédération galloise a annoncé aujourd'hui le forfait de Ramsey. Celui qui avait délivré deux assists lors de la défaite des Diables à l'Euro 2016 doit faire l'impasse sur les retrouvailles, comme il avait dû le faire en 2022 à l'occasion de la Ligue des Nations.

C'est Rubin Colwill, médian de Cardiff, qui le remplace numériquement dans l'entrejeu. Par la même occasion, la forfait de Daniel James (connu depuis quelques jours) a également été officialisé.

L'ailier droit de Leeds est suppléé par un ancien de Pro League : Isaak Davies avait été prêté par Cardiff à Courtrai lors de la saison 2023/2024 et avait tout de même inscrit 12 buts pour les Kerels.