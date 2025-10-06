Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

Les Diables Rouges sont arrivés à Tubize ce lundi. Leur premier match de la prochaine trêve aura lieu ce vendredi 10 octobre.

Ils affronteront la Macédoine du Nord à la Planet Group Arena avant de se déplacer à Cardiff le lundi 13 octobre pour y jouer face au Pays de Galles. Ces rencontres se disputeront dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Le retour d'Axel Witsel

Le revenant Axel Witsel a évidemment été aperçu. Il retrouve l'équipe nationale pour la première fois depuis plus d'un an.

Comme à l’accoutumée, les joueurs ont été photographiés à leur arrivée au centre d’entraînement. Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Amadou Onana, Charles Vanhoutte, Nicolas Raskin ou encore Thomas Meunier ont notamment été aperçus.

Buteur avec l’Olympique Lyonnais dimanche, Malick Fofana était déjà en Belgique également. C’est avec le sourire que la plupart des Diables Rouges sont arrivés.

Place désormais aux entraînements pour les hommes de Rudi Garcia. Une séance ouverte au public avait déjà été organisée ce lundi soir.