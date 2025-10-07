Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"
Leandro Trossard et l'équipe nationale n'ont pas toujours fait bon ménage. Alors que l'ailier évolue dans un grand club comme Arsenal et y est apprécié, ses prestations avec les Diables Rouges restent souvent compliquées. Cela lui a également été reproché lors de sa récente conférence de presse.

Leandro Trossard a commencé la saison après un été agité, sans réellement briller. Il était sur le banc et n'est monté au jeu que brièvement à deux reprises lors des quatre premiers matchs. Cependant, après la dernière trêve internationale, la situation a changé. "J’ai eu une préparation difficile avec une blessure qui ne voulait pas se résoudre", a-t-il confié en conférence de presse.

"Je n’étais pas en forme, et c’est là la plus grande différence avec aujourd’hui. Après la trêve internationale, les minutes ont commencé à arriver et ma confiance a également augmenté."

Il n'a jamais eu le même rendement chez les Diables qu'en club

Cet été, Trossard a été lié à de nombreux clubs, mais il a finalement choisi de rester à Arsenal. "J’ai toujours dit que je voulais rester. Cela s’est confirmé après une discussion avec l’entraîneur et le club. À un moment, vous commencez à envisager un transfert. Mon dossier a également traîné un peu, mais après cette discussion, la décision a été rapidement prise."

Depuis le début de son aventure avec les Diables, Trossard est souvent critiqué pour ne pas avoir le même rendement qu'en club. Mais comment expliquer cette différence ?

"J’essaie toujours de faire la même chose que ce que je fais à Arsenal, mais il y a une différence entre une structure où vous êtes impliqué tous les jours et l’équipe nationale, où je dois changer de position. Et ce n’est pas que je n’ai rien fait ici ! (Trossard a marqué 10 buts en 47 matchs internationaux, ndlr). J’essaie maintenant de poursuivre sur la lancée d’Arsenal."

Une option pour remplacer Lukaku en pointe ?

La perception sur Trossard a parfois été exagérée. Il a même déjà été dit qu’il n’avait pas l’air heureux sur le terrain. "Je ne sais pas d’où ça vient. Sur le terrain, je suis généralement heureux. Mon expression peut parfois donner cette impression du contraire, mais c’est juste ma façon d’être", a-t-il expliqué en secouant la tête.

Trossard pourrait, comme l’a suggéré Rudi Garcia, être une solution pour le poste d’avant-centre pour remplacer Romelu Lukaku. "À Arsenal, j’ai déjà beaucoup joué à ce poste et marqué suffisamment de buts. Je peux être une option à ce poste si Charles De Ketelaere n’est pas en forme", a-t-il conclu.

